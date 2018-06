B6-Vollsperrung zwischen Asendorf und Graue beginnt Montag

Asendorf - Die Bundesstraße 6 wird ab Montag, 4. Juni, zwischen Asendorf und Graue wegen Bauarbeiten für mehrere Wochen gesperrt. Dort muss die Fahrbahn erneuert werden.

Die Sperrung dauere voraussichtlich bis Anfang Juli, teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert - eine Übersicht ist als PDF-Download hier verfügbar.

Am Dienstag werde mit dem Fräsen der Asphaltbefestigung begonnen. Diese Arbeiten werden mehrere Tage andauern, heißt es. Der Einbau der neuen Asphaltschichten beginnt voraussichtlich am Montag, 11. Juni, und dauert bis zum Dienstag, 19. Juni. Anschließend werden Anpassungsarbeiten an den Nebenanlagen durchgeführt und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht.

Weitere Arbeiten im Kreuzungsbereich

Darüber hinaus soll in Asendorf ab dem 18. Juni der Kreuzungsbereich der Bundestraße 6 / Essener Straße / Hohenmoorer Straße saniert werden. Die Arbeiten werden laut der Behörde halbseitig ausgeführt, sodass der Verkehr mit einer Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt wird. Für den Kreuzungsbereich ist eine zweiwöchige Bauzeit vorgesehen.

Anlieger haben in Rücksprache mit der Baufirma die Möglichkeit, ihre Grundstücke zu erreichen. Die Baukosten für die genannten Arbeiten belaufen sich laut der Mitteilung auf rund 1.2 Millionen Euro.

kom