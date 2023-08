Mit dem Bummelpass beim Brokser Heiratsmarkt sparen und Gutes tun

Von: Anne-Katrin Schwarze

Mit dem Bummelpass kauf man an zwei Tage Chips für die Fahrgeschäfte beim Brokser Heiratsmarkt zu vergünstigten Preisen. © Siedenberg, Oliver

Br.-Vilsen - „Wenn Kinder durch die Tür kommen, weiß ich schon Bescheid: Sie möchten einen Bummelpass“, berichtet Nicole Holthus aus dem Tourismus-Service in Bruchhausen-Vilsen. „Der Bummelpass verkauft sich gut“, teilt sie mit. Das freut die Initiatoren, denn den Erlös spenden sie wieder einem guten Zweck. In diesem Jahr wird die evangelische Circus- und Schaustellerseelsorge bedacht.

Die Mediengruppe Kreiszeitung, die Schausteller und die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen sorgen mit dem Bummelpass für Vergünstigungen beim Brokser Heiratsmarkt (25. bis 29. August). Das Gutscheinheft ist am Markt-Montag und am Markt-Dienstag gültig. Wer einen Originalabschnitt vorlegt, erhält beim Kauf eines Fahrchips einen zweiten gratis dazu oder einen Preisnachlass. In diesem Jahr beteiligen sich nahezu alle 30 Fahrgeschäfte an der beliebten Aktion. Auch Air Power und Project X. Sie stehen zum ersten Mal auf dem Heiratsmarkt.

Vermissen werden viele allerdings „Alberts Karre“ (Bild): Familie Dormeier hat den Rock Express verkauft. Damit niemand auf den Klassiker verzichten muss, füllt das Marktteam die Lücke mit einem neuen Anbieter. Über Berg und Tal geht es in diesem Jahr mit dem „HipHop Express“, auch er macht bei der Aktion mit.

In jedem Flyer sind acht Gutscheine enthalten. Damit können Leser der Kreiszeitung Montag und Dienstag bis zu 30 Euro sparen. Pro Bummelpass wird eine Schutzgebühr von zwei Euro fällig, die vollständig gespendet wird. Im vergangenen Jahr erhielt der Jugendförderkreis Lila-Weiß Bruchhausen-Vilsen 1770 Euro aus der Aktion.

Zu haben ist der Bummelpass schon jetzt im Rathaus, Lange Straße 11, sowie im Tourismus-Service, Bahnhof 2, in Bruchhausen-Vilsen sowie in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung. An allen Markttagen gibt es das Coupon-Heft am Stand der Kreiszeitung im Gewerbezelt 1.