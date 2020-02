Bullenkampplatz:Antrag zur Namensgebung

Br.-Vilsen – Viel Diskussionen hatte es in den vergangenen Wochen gegeben, nachdem der ehemalige Bruchhausen-Vilser Klaus-Peter Klauner auf die Tatsache hingewiesen hatte, dass der Bullenkampplatz im Flecken vor dem Hintergrund der Verlegung von Stolpersteinen im Gedenken an die jüdische Familie Lindenberg doch besser anders genannt werden sollte (wir berichteten). Nun wird sich der Rat des Fleckens während seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr unter anderem mit einem Antrag aller Fraktionen, die im Fleckenrat vertreten sind, befassen. Darin geht es um die „Aufhebung des Beschlusses über die Benennung eines Platzes im Ortskern von Bruchhausen-Vilsen“. Der Antrag sieht die Aufhebung des Ratsbeschlusses vom 26. Juni 2019 über die Benennung des Platzes vor dem ehemaligen Geschäft Bullenkamp vor und „sieht derzeit von einer Namensgebung für diesen Platz ab“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Die Begründung für den Antrag erfolge mündlich in der Sitzung.

Noch Ende November hatten die Fraktionen erklärt, dass sie keine Notwenigkeit einer Beratung über die Platzbenennung sähen. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Erkenntnisse ist das ein wichtiger Schritt“, sagt Bernd Schneider, Fraktionsvorsitzender vom Bündnis 90/Die Grünen. Das sieht auch die SPD so: „Das Projekt der Stolpersteine muss gesichert sein, das wollen wir nicht gefährden“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Günter Schweers. Die CDU will vor der Sitzung keine Stellungnahme abgeben. Klaus-Peter Klauner zeigt sich erfreut über den gemeinsamen Antrag: „Ein großartiger Tag für ziviles Engagement.“