Samtgemeinde oder Einheitsgemeinde Bruchhausen-Vilsen? Bürgermeister zeigen sich „ergebnisoffen“

Von: Mareike Hahn

Bernd Bormann © Oliver Siedenberg

Ein Gutachten soll klären, welche Einsparungen eine Einheitsgemeinde mit sich brächte.

Samtgemeinde – Zurzeit ist Warten angesagt: „So lange wir ZDF – Zahlen, Daten, Fakten – nicht haben, können wir viele Fragen nicht klären“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Um die ZDF rund ums Thema „Mögliche Umwandlung der Samtgemeinde in eine Einheitsgemeinde“ kümmert sich aktuell ein externer Gutachter. Anschließend wollen sich Politik und Verwaltung wieder beraten.

Wie berichtet, ist die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen klamm. Wenn ihre vier Mitgliedsgemeinden zu einer Einheitsgemeinde verschmölzen, ließe sich Geld sparen. Wie viel, das ist indes noch unklar.

„Vor dem Hintergrund der sehr angespannten Finanzlage der Samtgemeinde ist im Rahmen der Haushaltsplanberatungen von den Fraktionsvorsitzenden auch die Umwandlung in eine Einheitsgemeinde ins Gespräch gebracht worden“, erinnert Bormann. „Im Samtgemeindeausschuss ist das Thema vertieft beraten und entschieden worden, dass zunächst ein Gutachten eingeholt werden soll, welches Fakten zu möglichen Einsparungen liefert.“

Ab Februar hatten die Gemeinderäte die Gelegenheit, Fragen an den Gutachter zu formulieren, sagt Bormann. „Denn es war sowohl dem Samtgemeindeausschuss als auch mir persönlich sehr wichtig, die Mitgliedsgemeinden, die letztlich über eine Auflösung der Samtgemeinde beschließen müssten, von Anfang an in den Prozess einzubinden.“

Die Beratungen in den Mitgliedsgemeinden wurden laut Bormann Ende April zum Abschluss gebracht. „Die eingereichten Fragen werden in das Gutachten einfließen oder durch die Kommunalaufsicht beziehungsweise das Innenministerium des Landes Niedersachsen beantwortet“, kündigt der Samtgemeindebürgermeister an. „Das Innenministerium hat bei einem Termin mit Frau Ministerin Daniela Behrens seine volle Unterstützung im Rahmen des Prozesses zugesagt.“

Anfang Mai habe der Samtgemeindeausschuss den Auftrag für die Ermittlung der Zahlen an eine externe Firma vergeben. Voraussichtlich im Herbst dürften die Ergebnisse vorliegen und weitere Beratungen folgen.

Die Kreiszeitung hat derweil die Bürgermeister gefragt, ob es in den Mitgliedsgemeinden schon eine Tendenz für oder gegen die Einheitsgemeinde gibt:

Asendorf

Gerd Brüning © Regine Suling-Williges

Als „absolut ergebnisoffen“ bezeichnet Asendorfs Bürgermeister Gerd Brüning sich und seine Kollegen aus dem Gemeinderat. „Totale Blockierer gibt es nicht“, lautet seine Einschätzung. „Als wir angetreten sind, war klar wie Kloßbrühe: ,Wir wollen keine Einheitsgemeinde!‘ Aber seitdem hat sich viel getan, gerade mit Blick auf die Finanzverhältnisse.“ Asendorf sei gut aufgestellt, habe aber große Ausgaben vor der Brust, die die Gemeinde sicher nicht alleine wuppen könne. Brüning: „Alle sagen: Lasst uns die Zahlen angucken, lasst uns hören, was wir rauskriegen, wenn wir das Thema angehen.“

Bruchhausen-Vilsen

Lars Bierfischer © Andree Wächter

Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer sieht für Bruchhausen-Vilsen noch keinen Trend: „Wir warten nicht nur auf das Gutachten, sondern auch auf die Beantwortung unserer Fragen, die sich aus der Diskussion innerhalb des Rats ergeben haben“, sagt er und fügt hinzu: „Zur Betrachtung gehört nicht nur das Finanzielle, sondern auch die Strukturen, Organisation und die sich daraus ergebende Zukunftsperspektive. Wir befinden uns noch ganz am Anfang und werden dann zu gegebener Zeit alles unvoreingenommen und ergebnisoffen besprechen.“

Martfeld

Michael Albers © privat

Die Finanzen sind die eine Seite, die Identität der einzelnen Mitgliedsgemeinden die andere, sagt Martfelds Bürgermeister Michael Albers. Auch die Kommunalpolitiker aus Martfeld sind nach seiner Einschätzung ergebnisoffen. „Als Bürgermeister und auch als Mitglied des Samtgemeinderats muss ich sehen, dass wir große Aufgaben zu erledigen haben. Allein die Investitionen in die Schulen und Kindertagesstätten sind in den nächsten Jahren erheblich. Da ist die Frage, wie wir das schaffen“, meint Albers. „Aber es geht nicht nur um die Finanzen, sondern auch um die Frage, wie die Entscheidungsfähigkeit vor Ort garantiert werden kann.“ Wichtig sei auch, die Bürger mitzunehmen. „Wir müssen überlegen, was für die Entwicklung aller Gemeinden – da sind wir solidarisch – und für die Bevölkerung das Beste ist“, sagt Albers.

Schwarme

Johann-Dieter Oldenburg © privat

„Ich möchte noch keine Aussage treffen“, erklärt Schwarmes Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg. Er erinnert daran, dass die Schwarmer Kandidaten bei der Kommunalwahl angetreten seien mit dem Hinweis, dass die Gemeinde, so weit finanziell möglich, erhalten bleiben soll. „Die finanzielle Situation hat sich natürlich nicht verbessert, eher verschlechtert“, fasst Oldenburg zusammen. „Wir wollen das Gutachten abwarten und dann auswerten und neu diskutieren.“