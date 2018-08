Bürgerinitiative übergibt Landrat 580 Unterschriften

Ziel: Bau eines Hähnchenmaststalls in Hardenbostel verhindern / „Verwaltung ist an Recht gebunden“

+ Christine Rohlfs (Dritte von rechts), Sprecherin der Bürgerinitiative, übergab die Unterschriften an Landrat Cord Bockhop (Dritter von links). Dabei waren auch (von links) Kreisrat Jens-Hermann Kleine sowie von der Initiative Sven Runge, Günther Schlake und Ekkehard Kijewski. - Foto: Jannik Ripking

Asendorf/Diepholz - Von Jannik Ripking. In den Räumlichkeiten der „Alten Volksbank“ an der Wellestraße 6 in Diepholz konnte man die Luft gestern förmlich schneiden. Das lag aber nicht an dem Treffen von Vertretern der Bruchhausen-Vilser Bürgerinitiative „Gesunde Luft – für uns und unsere Kinder“ mit Landrat Cord Bockhop, sondern an den hohen Temperaturen dieser Tage. Das Gespräch verlief ruhig und konstruktiv.