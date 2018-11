Anschluss an den Schnell-/Linienbus 150 im Flecken soll verbessert werden

Br.-Vilsen - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Was der Unabhängigen Wählergemeinschaft die Mitfahrerbänke, den Asendorfern die Mitfahrer-App ist, das ist der SPD-Fraktion im Flecken das Bruvi-Mobil. Bürgermeister Lars Bierfischer (SPD) stellte dem Ausschuss für Jugend und Soziales am Montagabend im Rathaus den Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung des Bruvi-Mobils vor.

Die Idee hinter allen eingangs genannten Vorhaben: die Mobilität, vor allem für ältere Menschen oder Menschen ohne Auto, auf dem Land zu steigern. „Die Frage war, wie kann man den Anschluss an den Schnellbus 150 verbessern? Es sollte kein Bürgerbus und kein Verein sein, denn der Blick in Nachbargemeinden hat gezeigt, dass solche Projekte schnell wieder verworfen wurden“, sagte Bierfischer.

Das Ganze sei als Projekt gedacht, mit begrenzten Kosten und begrenztem Zeitraum, „damit man sehen kann, wie es läuft“. Bis 2017 sei der ÖPNV in der Gemeinde auf den Bereich Bus, Taxi und früher auch Anrufsammeltaxi in Engeln beschränkt gewesen. Neben der Diskussion um Mitfahrerbänke (wir berichteten), die Asendorfer Whatsapp-Gruppe gebe es auch ein Projekt „Zukunft im Nordkreis“, ein VGH-Workshop hatte dazu im Oktober dieses Jahres stattgefunden. „Unser Ziel ist es, die Mobilität im Flecken ab 2019 zu erweitern“, erklärte der Bürgermeister. „Das war auch in dem Workshop Thema, die kleinteilige Mobilitätsversorgung.“

Das SPD-Projekt Bruvi-Mobil ist daher auf den Flecken beschränkt. Als Zielgruppe nannte Bierfischer „Senioren, Geflohene und junge Heranwachsende“. Kooperationspartner ist das Unternehmen Taxi Schweers. Inhaber Günter Schweers ist Ratsmitglied im Flecken und SPD-Fraktionsmitglied. Er hat das Projekt mit initiiert. „Die Idee ist, mit einem Mietwagen, keinem Taxi, von Tür zu Tür gebracht zu werden“, erklärte Bierfischer das Konzept.

Der Ablauf: Man ruft beim Unternehmen Schweers an, meldet seinen Fahrtwunsch an und bekommt einen Abholtermin und die Kosten mitgeteilt. „Abgeholt wird man innerhalb von 60 Minuten, die Kosten betragen bei drei Kilometern Fahrtstrecke vier Euro, bei sechs Kilometern sieben Euro, bei neun Kilometern elf Euro und bei zwölf Kilometern 16 Euro.“

Beförderung auf zwölf Kilometer begrenzt

Der Preis gelte pro Buchung eines Fahrzeugs, bis zu vier Personen könnten so befördert werden. Begrenzt ist die Beförderung auf zwölf Kilometer. „Das ist die Entfernung aller Eckpunkte des Fleckens zum Linienbus 150“, erklärte Günter Schweers. Zeitlich begrenzt soll das Angebot von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr laufen. „Die Gesamtkosten liegen bei 10 000 Euro pro Jahr, wobei die Gemeinde 5 000 Euro maximal zahlt. Wir sind derzeit auf der Suche nach einem Kooperationspartner für die Restsumme“, erklärte der Bürgermeister. Auch zeitlich soll das Projekt laufen, mit einer ersten Evaluierung 2020, und einer endgültigen Bilanz bis 2021. Die 5 000 Euro der Gemeinde sollen die Werbung für das Bruvi-Mobil finanzieren, sowie vier Euro Zuschuss für jede Fahrt. „Das sollte für rund 1 000 Fahrten reichen“, sagte Günter Schweers. „Und wenn die 5 000 Euro der Gemeinde am 31. März verbraucht sind?“, wollte Gemeindedirektor Bernd Bormann wissen. „Dann müssen wir uns zusammensetzen“, so Lars Bierfischer. Der Ausschuss einigte sich, das Thema Bruvi-Mobil nun in den Fraktionen zu beraten und dann im nächsten Verwaltungsausschuss zu entscheiden, ob Geld in den Haushalt 2019 eingestellt wird und die Verwaltung einen weiteren Projektpartner suchen soll.

