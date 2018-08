Brutale Attacke auf dem Brokser Markt

Bruchhausen-Vilsen - Bei einer brutalen Schlägerei noch vor Beginn des Brokser Markts ist in der Nacht zu Freitag ein Mann schwer verletzt worden. Die unbekannten Täter prügelten mit einer Eisenstange auf ihn ein, meldet die Polizei Diepholz.

Auf dem Gelände des Brokser Markts trafen die unbekannten Täter in der Nacht zu Freitag gegen 1 Uhr auf einen weiteren Mann. Die drei oder vier Männer gingen mit Eisenstangen auf das Opfer los. Einer der Täter traf das Opfer am Kopf, ein anderer stieß den schon Verletzten eine Eisenstange in die Rippen.

Der Angegriffene erlitt bei der Schlägerei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

