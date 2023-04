Trecker fährt Schüler an: 13-Jähriger ging hinter Schulbus über die Straße – schwer verletzt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein 13-Jähriger ist bei einem Unfall in Bruchhausen-Vilsen schwer verletzt worden. Ein Trecker fuhr den Schüler an, als er hinter einem Schulbus die Straße queren wollte.

Bruchhausen-Vilsen – Er wollte von der Schule nach Hause, war aber beim Überqueren der Straße zu unvorsichtig. Ein 13-jähriger Schüler ist am Freitagmittag, 14. April 2023, gegen 12:30 Uhr in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz schwer verletzt worden. Er ist von einem Trecker angefahren worden, als er hinter dem Schulbus die Straße queren wollte.

Unfall in Bruchhausen-Vilsen: 13-Jähriger wollte hinter Schulbus die Straße queren – schwer verletzt

Wie die Polizeiinspektion Diepholz mitteilt, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Trecker und Anhänger die Straße Homfeld in Richtung Homfelder Straße in Bruchhausen-Vilsen. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Schulbus hielt an einer dortigen Bushaltestelle an. Ein 13-jähriger Schüler stieg aus dem Schulbus und wollte hinter dem Bus die Straße überqueren.

Ein Rettungshubschrauber musste einen schwer verletzen 13-Jährigen nach einem Unfall in eine Klinik fliegen. Am Freitagmittag, 14. April 2023, erfasste ein Trecker den Schüler, der die Straße hinter einem Schulbus queren wollte. (Symbolbild) © Christian Walter

13-Jähriger von Trecker angefahren: Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Dann ist es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß zwischen dem Schüler und dem Trecker gekommen. Der 13-Jährige prallte von dem Trecker zurück und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Treckerfahrer erlitt laut Polizeiangaben einen Schock.

Weitere Blaulichtmeldungen: Polizei Diepholz macht dicken Fund

Eigentlich sollte es eine routinemäßige Kontrolle werden, doch dann machten die Polizisten in Diepholz einen ganz, ganz dicken Fund. Gegen 19:20 Uhr am Montagabend, 10. April 2023, stoppten sie einen Autofahrer an der Steinfelder Straße. Der Mann aus Dissen hatte in seinem Kombi mehrere größere Kartons transportiert. Sie fanden Unmengen Stangen an Zigaretten.