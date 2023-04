Stall steht in Vollbrand: 200.000 Euro Schaden – Feuerwehr rettet Wohnhaus

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Als das Stallgebäude eines Bauernhofs in Bruchhausen-Vilsen in Vollbrand steht, verhindert das Eingreifen der Einsatzkräfte Schlimmeres.

Bruchhausen-Vilsen – Bereits aus größerer Entfernung ist eine dunkle Rauchsäule zu sehen. Als die Einsatzkräfte schließlich am Dienstagabend, 4. April 2023, auf einem entlegenen Bauernhof im Ortsteil Engeln außerhalb von Bruchhausen-Vilsen eintreffen, steht der Dachstuhl eines Stallgebäudes in Vollbrand. Die Flammen schlagen zwischen den Dachbalken empor.

Der Einsatz zog sich auch noch bis in die frühen Morgenstunden hin. © Nord-West-Media TV

Die große Gefahr: Direkt an das brennende Gebäude grenzt das Wohnhaus an. Sofort müssen die Einsatzkräfte das Wohngebäude vor dem Übergreifen der Flammen bewahren. Sie kühlen die angrenzenden Wände ständig mit Wasser und können das Hauptgebäude so retten.

Stall steht in Vollbrand: 200.000 Euro Schaden – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Der große Stall brennt jedoch komplett aus. In dem zerstörten Bereich lagerten Stroh und Gerätschaften. Insgesamt sind 90 Feuerwehrleute aus 6 Wehren, sowie das DRK vor Ort. Ein Problem war die Wasserversorgung. Lange Schlauchleitungen mussten über die Feldwege gelegt werden. Schwierig gestaltete sich auch die Anfahrt für die großen Einsatzfahrzeuge und insbesondere für die Drehleiter.

Die Feuerwehr musste viel rangieren auf den schmalen, einspurigen Zufahrten des ländlichen Gebiets. Um die Drehleiter in Position zu bringen, entfernen die Helfer Briefkästen und andere Hindernisse. Da jedoch zeitgleich das Wohnhaus gerettet werden konnte, brauchte die Drehleiter am Ende doch nicht mehr ausgefahren werden. Der Einsatz zog sich bis in die tiefe Nacht.

Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und hat mit den ersten Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 200.000 Euro.