SEK-Einsatz an der Marktplatzstraße in Bruchhausen-Vilsen

Bruchhausen-Vilsen - Der Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei hat am Montagmorgen Bürger in Bruchhausen-Vilsen aufgeschreckt.

Die Polizei in Diepholz bestätigte den Einsatz an der Marktplatzstraße gegenüber der Kreiszeitung. Details wollen die Beamten in Kürze in Form einer Pressemeldung veröffentlichen, hieß es am Vormittag. Die Ermittlungen laufen, teilte die Polizei weiter mit.

Bei dem Zugriff der Beamten wurde die Eingangstür des Hauses erheblich beschädigt, Personen wurden bei dem Einsatz offenbar nicht verletzt. Allerdings stünden die Bewohner des Hauses erheblich unter Schock, teilte der Besitzer des Hauses gegenüber kreiszeitung.de mit.

