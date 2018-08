Samtgemeinde bringt mehrere Gebäude auf Vordermann

Verwaltungsmitarbeiterin Cattrin Siemers in einem der frisch renovierten Klassenräume in der Martfelder Grundschule.

Samtgemeinde - Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat in jüngster Zeit „echt viel geschafft“, wie es Bauamtsleiter Torsten Beneke formuliert. Er freut sich, dass in diesem Sommer an etlichen Gebäuden Arbeiten vorgenommen wurden. Im Gespräch mit der Kreiszeitung gibt Beneke einen Überblick über die größeren Maßnahmen:

78er-Trakt

Die mehrjährige, millionenschwere Sanierung des 78er-Trakts am Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen schreitet voran. „Zuletzt haben wir uns den Verwaltungsbereich vorgenommen und uns um die Schadstoffsanierung gekümmert“, sagt Beneke. Mit Erfolg: „Die letzte Messung hat keine Befunde ergeben.“ Wie berichtet, war bei den Bauarbeiten Asbest aufgetaucht. „Das Asbest war zwar nie freigesetzt, aber wir haben uns entschieden, es aus allen Bereichen zu entfernen“, erklärt der Bauamtsleiter.

Als Nächstes werden laut Beneke in dem Ende der 70er-Jahre errichteten Gebäudetrakt Wände gestellt. „Und wir haben die naturwissenschaftlichen Räume noch am Wickel“, ergänzt Cattrin Siemers, Ressortleiterin Bildung bei der Samtgemeinde. Im Herbst ist dann die Außenfassade dran: Fassade und Fenster werden erneuert, ein Wärmedämmverbundsystem eingebaut.

Einige Schüler werden derzeit in von der Samtgemeinde angeschafften Containern unterrichtet. Auch wenn ein Ende der Bauzeit 2019 anvisiert ist, geht Beneke davon aus, dass die Mobilbauklassen weiter auf dem Schulhof stehen bleiben: „Man kann sie auch zum Beispiel für VHS-Veranstaltungen nutzen. Und wer weiß, wie sich die Schülerzahlen entwickeln.“

Grundschulen

In der Grundschule Bruchhausen-Vilsen wurde die Schüler-WC-Anlage bei der Pausenhalle für 55 000 Euro erneuert. In Asendorf haben zwei Klassenräume für 10 000 Euro Akustikdecken bekommen, außerdem soll im Herbst eine Seite des Turnhallendachs für 34 000 Euro saniert werden. Grundüberholt wurden jeweils zwei Klassenräume in Martfeld und Schwarme, sie haben für zusammen 100 000 Euro neue Wände, Decken und Fußböden bekommen. „Nun nehmen wir uns die nächsten Räume in Martfeld vor“, verspricht Beneke.

Kindergärten

Im Kindergarten Scholen wird aktuell ein neuer Personalraum in einem alten Lagerraum eingerichtet. „Das Gartenhaus, in das die Spielgeräte aus dem Lagerraum kommen, ist fast fertig“, erzählt Beneke. „Zurzeit warten wir auf eine Miniküchenzeile für den Personalraum.“ Kostenpunkt: insgesamt etwa 40 000 Euro.

In anderen Kitas standen nach Benekes Angaben Malerarbeiten an, zum Beispiel in Schwarme und in der Kinderkrippe Zwergenburg in Bruchhausen-Vilsen.

Freibäder

In beiden Freibädern der Samtgemeinde gab es Fliesenarbeiten an den Becken – im Wiehe-Bad Bruchhausen-Vilsen für 30 000 Euro, im Schwarmer Bad für 15 000.

Altes Gaswerk

Das alte Gaswerk in Bruchhausen-Vilsen bekommt für 15 000 Euro eine Bedarfsheizung, damit dort auch in der kalten Jahreszeit Kulturveranstaltungen stattfinden können. Beneke: „Die Arbeiten werden bis Herbst abgeschlossen sein.“ Der Flecken als Gebäudeeigentümer bezahlt die Anlage.

Feuerwehrhäuser

Das Feuerwehrhaus in Süstedt soll für 190 000 Euro erweitert werden. „Wir haben den Bauantrag eingereicht und gehen davon aus, dass die Genehmigung nächsten Monat erteilt wird“, sagt Beneke. Angebaut werden soll eine Halle mit Platz für ein Fahrzeug; des Weiteren ist vorgesehen, im Bestand neue Umkleiden für Frauen und Herren, Duschmöglichkeiten sowie einen Schwarz-weiß-Bereich zu schaffen. Beneke erklärt: „Im Schwarz-weiß-Bereich können die Feuerwehrleute ihre Stiefel abwaschen und kontaminierte Klamotten ablegen. Es ist nicht erlaubt, die mit nach Hause zu nehmen.“

Auch in Engeln ist ein Anbau geplant, dort soll das Feuerwehrgerätehaus für 400 000 Euro um eine Halle für zwei Fahrzeuge wachsen. Die Engelner Wehr bekommt zudem nächstes oder übernächstes Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug für 240 000 Euro.

