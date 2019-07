Künstler gestalten Trafostation an der B6

Alle guten Dinge sind drei. Das dachte sich wohl auch die Avacon. Nach Bruchhausen-Vilsen (Marktplatz) und Martfeld (Hallenbad) war jetzt die Trafostation an der Kreuzung Sulinger Straße/Syker Straße (Bundesstraße 6) an der Reihe, herausgeputzt zu werden. Oder vielmehr herausgesprayt zu werden.

Br.-Vilsen - Seit mehreren Jahren hübscht der Energieversorger in Zusammenarbeit mit der Potsdamer Firma „Art-efx“ Trafokästen im Einzugsbereich der Syker Niederlassung der Avacon auf. Insgesamt sind es laut Eileen Schöne von der Avacon mittlerweile 31 Stück, wie sie gestern bei einem Pressetermin vor Ort mitteilte. Im Einsatz an der Bundesstraße 6 waren die Fassadengestalter Daniel Siering und Hendrik Uterwedde.

In der besagten Trafostation laufen nach Angaben Schönes, die gemeinsam mit Christa Gluschak, Leiterin der Stabstelle für regionale Entwicklung, Förderprogramme und Tourismus bei der Verwaltung, für die Planung verantwortlich zeichnet, verlegte Kabel zusammen, die insbesondere die Versorgung im Gewerbegebiet „Kreuzkrug“ sicherstellen. Die „Leinwand“ sei an dem Standort sehr präsent. Zu sehen sind darauf „Highlights der Samtgemeinde“. Symbolisiert werden der Brokser Heiratsmarkt, die Behlmer Mühle, die Lok Hoya der Museumseisenbahn sowie ein Storch – „der die Entwicklung des Gewerbegebiets im Blick hat“, sagte Schöne. Das Besondere: Die Kunstwerke zeigen jeweils in etwa in die Himmelsrichtung, in der sich das abgebildete Motiv tatsächlich befindet. Es sei nun laut Eileen Schöne ein „großer, bunter Wegweiser“, der genau zur rechten Zeit offiziell vorgestellt wurde, wie Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann betonte, nämlich „kurz vor dem Brokser Markt“.

Fotos für die Gestaltung hatte Christa Gluschak zur Verfügung gestellt. Sie bedankte sich bei dem Energieversorger, dass die Samtgemeinde den Trafo nach ihren Vorstellungen hatte gestalten können.

Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer sprach von einem „wirklichen Hingucker“. Die Trafostation habe sich von Grau über Grün bis hin zu einem „Schmuckstück“ gewandelt.