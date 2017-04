Rasenmäher im Wert von 2.000 Euro gestohlen

Bruchhausen-Vilsen - Die Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl aus einem Stallgebäude an der Straße „Bruchmühlen“ in Homfeld. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Die unbekannten Täter gelangten nach massiver Beschädigung der Stalltür in das Gebäude und stahlen einen gelben Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga, teilt die Polizei mit. Die Maschine hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04252/93 85 10 entgegen.

