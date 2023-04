Bruchhausen-Vilsen: Gastwirt Giuseppe Frosinini gestorben

Von: Anne-Katrin Schwarze

Giuseppe Frosinini † © privat

Br.-Vilsen – Im Alter von 78 Jahren ist der Vilser Gastronom Giuseppe Frosinini verstorben. Sein Name stand im weiten Umkreis nicht nur für köstliche italienische Küche; seinen Ruf begründete auch sein von Künstlerhand gestaltetes Restaurant.

1944 kommt Giuseppe Frosinini in der Nähe von Florenz auf die Welt. In der italienischen Kulturmetropole lernt er das Handwerk des Glasbläsers. Sein Leben lang aber wird er ein Meister der Küche sein, obwohl er nie eine klassische Kochausbildung durchlaufen hat.

„Giuseppe wollte fort aus Italien“, erinnert sich seine langjährige private wie geschäftliche Partnerin Sabine Kremer. Dass sein Weg ihn nach Bruchhausen-Vilsen führen würde, war 1964 aber weder geplant noch abzusehen. Über Lugano in der Schweiz und Lindau am Bodensee kommt er 1965 nach Bremen. Das Parkhotel ist eine weitere erste Adresse, bei der Giuseppe Frosinini die hohe Kunst des Gastgebens vertieft. Seinerzeit ist er zumeist Barkeeper und engagiert sich in der Bremer und Hamburger Union dieser Zunft.

Die erste Selbstständigkeit lässt nicht lange auf sich warten. Mit einem Freund betreibt er die Diskothek „New Yorker“ in Bremen. An der Weser gründet er auch seine Familie und wird Vater von zwei Söhnen. Mit Anfang 30 kommt Giuseppe Frosinini nach Bruchhauen-Vilsen. „Er wollte sein eigenes Lokal, und er wollte aufs Land“, erzählt Sabine Kremer. Seine Wahl fällt 1978 auf das Gasthaus Wohlers-Meyer mitten in Vilsen. 30 Jahre lang bleibt er im Luftkurort und begründet den Ruf Bruchhausen-Vilsens für gepflegte Gastlichkeit und gute Küche.

Mit seinem Ristorante Frosinini zieht er 1993 ins schöne Ambiente an die Brautstraße. Der Bremer Künstler Heiner Bruns gestaltet die ungewöhnlich geschnittenen Räume in sanierten, historischen Mauern mit ausgefallenen Lichtobjekten. Ein Besuch bei Frosinini ist etwas Besonderes.

Die Bremer, Hannoveraner und Oldenburger lieben seine opulenten Vorspeisenplatten, für Gaumen und Augen gleichermaßen ein Genuss barocker Lebensfreude. Zu Publikumslieblingen werden seine „Pizza Diavolo“ und die „Penne della Casa“. Seine hausgemachte Bolognese mit Erbsen und Schinken, verfeinert mit Sahne, kommt bei jungen wie älteren Gästen gleichermaßen an, erinnert sich Sabine Kremer, die 23 Jahre an seiner Seite arbeitet.

„Giuseppe war ein intuitiver Koch“, erzählt sie über den Mann, den man mit einem fröhlichen Lächeln und einem Versace-Hemd zu schwarzen Hosen vor sich sieht. Er habe gerne gekocht, „aber er hat den Service und den Kontakt zu den Gästen geliebt“.

In Vilsen zu Hause

Das beruht auf Gegenseitigkeit. In und um Bruchhausen-Vilsen ist er für alle Giuseppe, „Frosi“ oder „Josi“. Das ländliche „Du“ liegt ihm. Er wird ein Teil des sozialen Lebens, bei Events und privaten Feiern möchte man auf seine Küche nicht verzichten. Beim Brokser Heiratsmarkt betreibt er von 1978 bis 2005 eines der großen Festzelte. Mit dem „Flamingo“ wird auch die Top 40-Band „Blacksteps“, die späteren „Free Steps“, in der Gegend zur Legende.

„Er hat sich nie geschont“, verrät seine langjährige Partnerin über ihn. Die beruflichen Wechsel ins Ciervo im Ort, dann nach Oyten und weiter nach Norderney kosten ihn Kraft. Als das gesundheitliche Folgen hat, sorgen seine Freunde aus Vilser Zeiten dafür, dass Giuseppe Frosinini dort seinen Lebensabend verbringen kann. Bei seinen täglichen Spaziergängen im Ort trifft er viele, denen er besondere Stunden beschert hatte. Die Menschen in und um Bruchhausen-Vilsen werden sich sehr gern an Giuseppe Frosinini erinnern. Er wird am Dienstag um 13 Uhr in Vilsen beigesetzt, dort, wo er sich zu Hause fühlte.