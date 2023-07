Bruchhausen und Vilsen werden eine Gesamtkirchengemeinde

Von: Anne-Katrin Schwarze

Seit etwa 100 Jahren gehört zu jedem Kirchturm in Bruchhausen und Vilsen eine eigene Gemeinde. Das soll sich am 1. Januar 2024 ändern. Dann entsteht die Gesamtkirchengemeinde Bruchhausen-Vilsen. © Anne-Katrin Schwarze

Br.-Vilsen – www.Kirche-Bruchhausen-Vilsen.de ist die gemeinsame Adresse der beiden Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen im Internet. Der Einfachheit halber, denn die tägliche Arbeit überschneidet sich seit Jahren. Jetzt folgt der formale Schritt. Zum 1. Januar 2024 entsteht die Gesamtkirchengemeinde Bruchhausen-Vilsen. Die beiden Vorstände (KV) haben das jeweils einstimmig beschlossen und den Gemeindegliedern am Mittwochabend (5. Juli) während einer Informationsveranstaltung die Konsequenzen erläutert.

Gesamtkirchengemeinde Bruchhausen-Vilsen. Es wird wohl etwas dauern, bis sich dieser sperrige Begriff einbürgert. Doch der Wortlaut ist wichtig, führt Pastor Mathias Hartewieg vorab in einem Gespräch aus. „In diesem Modell bleiben die Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen als eigene Körperschaften bestehen und damitEigentümerinnen ihrer Gebäude. Alle Arbeitsbereiche aber gehen auf die Gesamtkirchengemeinde über, und es wird nur noch einen Gesamtkirchenvorstand geben“, erklärt er.

Schon jetzt gemeinsame Gottesdienste

Inhaltlich arbeiten die seit gut 100 Jahren getrennten Gemeinden bereits lange zusammen. Die Konfirmanden- und Seniorenarbeit unterscheidet nicht mehr zwischen Broksen und Vilsen. Seit der Energiekrise wird sonntags nur noch ein gemeinsamer Gottesdienst gefeiert. „Die Einführung der Umsatzsteuer für Kirchen nötigt uns dazu, auch formal über neue Formen der Zusammenarbeit nachzudenken“, sagt Pastor Hartewieg. Denn mit einem Umsatz von gut 150 000 Euro pro Jahr für „Essen auf Rädern“ läge die Brokser Gemeinde deutlich über dem Freibetrag von 22 000 Euro.

Obwohl der Staat die Umsatzsteuerpflicht auf 2025 vertagt hat, haben sich die beiden Gemeinden mit der Zusammenlegung beeilt. Nur, wenn die Gesamtkirchengemeinde bis Ende Juni diesen Jahres beschlossen war, kann die Wahl des Gesamtkirchenvorstands im Frühjahr nächsten Jahres so ablaufen, wie es sich die Brokser und Vilser wünschen: Jede Gemeinde stellt eigene Kandidaten auf, jedes Gemeindeglied wählt in seinem Wahlbezirk, der der bisher eigenständigen Gemeinde entspricht, der Gesamtvorstand besteht dann zu gleichen Teilen aus Brokser und Vilser Vertretern. Ob das je sechs oder sieben Personen sein werden, sei noch offen, sagt Mathias Hartewieg zum Stand der Planungen.

KV: Ausgeglichene Verhältnisse

„Beiden Kirchenvorständen ist es wichtig, dass in dieser Form der Zusammenarbeit ein großer Schritt zur Gemeinsamkeit gemacht wird, zugleich aber auch der unterschiedlichen Prägung und Ausrichtung der beiden Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen Rechnung getragen werden kann“, gibt er aus den Beratungen wieder.

Seit 18 Jahren verbundenes Pfarramt

Wie gesagt, inhaltlich arbeiten die Gemeinde bereits zusammen. Möglich macht das das sogenannte verbundene Pfarramt. Die Entscheidung dafür fiel bereits vor 18 Jahren. Auch, weil die jüngeren und zugezogenen Menschen in Bruchhausen-Vilsen den Ort und die Kirche immer weniger in den Jahrhunderte alten Strukturen wahrnehmen. Aber auch, weil sich die Rahmenbedingungen verändern. Da sich die Pastorenstellen aufgrund der Mitgliederzahlen errechnen, gibt es in der Kirchenregion – auf der Fläche der Samtgemeinde – seit Jahresbeginn nur noch 3,75 statt bisher fünf Stellen: eine für das verbundene Pfarramt Schwarme und Martfeld, zwei für das verbundene Pfarramt in Bruchhausen und Vilsen und eine dreiviertel Stelle für Asendorf.

Neue Aufgabenteilung in der Region

„Durch die Kürzung verteilen sich Aufgaben in der Region neu“, sagt Pastor Mathias Hartewieg. Er selbst ist zum Beispiel für die regionale Konfi-Zeit verantwortlich, Pastorin Melanie Simon aus Asendorf koordiniert die Arbeit mit Kindern und Familien und verstärkt ihren geistlich-spirituellen Schwerpunkt. Und sie übernimmt bereits seit Jahresbeginn Beerdigungsdienste in Bruchhausen und Vilsen, denn Mareike Hinrichsen-Mohr, Pastorin in Vilsen, ist mit 25 Prozent ihrer Arbeitszeit an den Kirchenkreis abgeordnet. Um allen Aufgaben gerecht werden zu können, übernehmen die Pastoren seit gut einem Jahr wochenweise alle Beerdigungen. „Das hat sich bewährt und schafft Freiraum für andere Aufgaben in der Woche“, sagt Pastor Hartewieg. Auch die Arbeitszeit und Arbeitskraft von Seelsorgern ist endlich.

Offen für weitere Gemeinden

Aus dieser Erkenntnis heraus scheint die Struktur der Gesamtkirchengemeinde eine gute Wahl. Ihre Satzung lasse es zu, weitere Gemeinden aufzunehmen, diese aber gleichzeitig als eigene Körperschaften zu erhalten, sagt Mathias Hartewieg.

Der gemeinsame Gemeindebrief hat bereits ein eigenes Logo. Das bleibt erhalten. © Anne-Katrin Schwarze

Durch die Gründung der Gesamtkirchengemeinde ergeben sich für die Haupt- und Ehrenamtlichen Synergien: es gibt nur noch einen KV und eine Verwaltung. „Trotzdem bleiben die beiden Bürostandorte in Broksen und Vilsen erhalten“, sei der Plan. Auch am Stellenumfang der beiden Sekretärinnen ändere sich nichts. Dass es bereits seit Jahresbeginn einen gemeinsamen Küster für Broksen und Vilsen gibt, sei ein deutliches Zeichen der gewachsenen Zusammenarbeit.

Zwei Büros, ein Küster

Für die 1 800 Mitglieder in Broksen und 3 049 in Vilsen (Stand Ende 2022) ändere sich inhaltlich nichts, sagt Mathias Hartewieg. Praktisch haben die Veränderungen längst begonnen. Die Senioren nicht nur aus Broksen und Vilsen, sondern auch der katholischen Gemeinde treffen sich zum gemeinsamen Frühstück, Angebote für Kinder und junge Familien finden in Vilsen statt, Jugendliche treffen sich im Brokser Gemeindehaus. Die Kirchenmusik hat ihren Schwerpunk in Vilsen. Die kleine Brokser Kirche werde ihren Wohnzimmercharakter vermehrt ausspielen. „Wir nutzen die Gebäude jetzt schon nach Bedarf und nicht nach Gemeindegrenze“.

Vilser Gemeindehaus: „Konzept steht“

Braucht es unter diesen neuen Voraussetzungen ein zweites Gemeindehaus, dessen geplanter Neubau in Vilsen nicht nur Befürworter hat? „Wir haben ein bestehendes Gebäudekonzept in Vilsen und werden gemeinsam über die zukünftige Nutzung der Gebäude beraten,“ sagt Mathias Hartewieg dazu knapp.

„Gott ist da und lenkt seine Kirche durch die Zeit. Diese Grundhaltung gibt Halt, sie entlastet und nimmt Angst. In diesem Vertrauen gestalten wir die Veränderungen in unseren Gemeinden, der Region und im Land aktiv mit“, formuliert es Mathias Hartewieg im gemeinsamen Gemeindebrief für Broksen und Vilsen.