Willkommensgruß im Dillertal-Zelt: Bürgermeister begrüßt Schausteller des Heiratsmarktes

Von: Anne-Katrin Schwarze, Marcel Prigge

Die Schausteller des Brokser Marktes warten schon auf die Eröffnung. Bürgermeister Lars Bierfischer begrüßte sie am Donnerstag in geselliger Runde. © Ann-Katrin Schwarze

Die Eröffnung des Brokser Heiratsmarktes rückt näher und auch die Schausteller warten auf den Marktstart. Bürgermeister Lars Bierfischer begrüßte sie in geselliger Runde.

Bruchhausen-Vilsen: Zum 375. Markt wollte die Gemeinde „ihre“ Schausteller vor zwei Jahren mit einem Jubiläumsball verwöhnen. Warum er nicht stattfinden konnte, ist Geschichte. Gestern Abend trafen sie sich in geselliger Runde. „Endlich darf ich Euch wieder in Bruchhausen-Vilsen begrüßen“, sagte Bürgermeister Lars Bierfischer (Mitte) hörbar begeistert. Der Flecken hatte die Schausteller des Brokser Heiratsmarktes zu einem gemütlichen Beisammensein ins Dillertal-Zelt eingeladen, bevor die Böllerschüsse heute um 15 Uhr die offizielle Eröffnung verkünden.

Brokser Heiratsmarkt: Gemeinde nimmt für Rahmenbedingungen 80000 Euro in die Hand

Die Gemeinde habe 80 000 Euro in die Hand genommen, um bei diesem ersten Markt nach den strengen Pandemie-Auflagen für tolle Rahmenbedingungen zu sorgen. „Daran seht ihr, wie wichtig es uns ist, dass der Markt wieder auf die Füße kommt“, versicherte er den Beschickern. Sie bedankten sich mit Applaus für dieses herzliche Willkommen und genossen einen seltenen Abend unter sich. Ab heute sind sie für fünf Tage wieder ganz für ihre Gäste da.

Der Brokser Heiratsmarkt 2022: Live-Musik, Veranstaltungen und fünf Tage Party

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und lockt vom 26. bis zum 30. August bis zu 400.000 Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Und auch in diesem Jahr hat der Markt wieder einiges zu bieten. Von den traditionellen Spaßtrauungen über die Gewerbeausstellung, bis hin zu Veranstaltungen wie die Junggesellenversteigerung und dem Luftgitarrenwettbewerb – Das Marktprogramm wartet mit spaßigen Events auf. Aber auch die Live-Musik und Partys in den verschiedenen Festzelten darf nicht fehlen, die in diesem Jahr mit hochkarätigen Stars aus der Mallorca-Szene besticht. Klingt alles hervorragend? Auch Kurzentschlossene können bequem und ohne Auto zum Heiratsmarkt anreisen, denn der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachse und der Verkehrsbetrieb Grafschaft Hoya stellt ein umfangreiches Angebot sicher, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 9-Euro-Ticket umweltfreundlich zum Markt zu gelangen.