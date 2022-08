Tanzen bis die Bierbank bricht: Der Luftgitarrenwettbewerb im Remmer-Zelt

Von: Marcel Prigge

Drei Freiwillige haben am Sonntag im Remmer-Zelt beim Luftgitarrenwettbewerb die Menge zum Kochen gebracht. © Prigge

Es ist das Highlight beim Frühshoppen auf dem Brokser-Heiratsmarkt: der Luftgitarrenwettbewerb. Am Sonntag haben Freiwillige versucht, den Besuchern des Remmer-Zeltes einzuheizen. Es winkten hochkarätige Preise.

Bruchhausen-Vilsen: We Will Rock You im Remmer-Zelt: Am Sonntag ist es beim Frühshoppen auf dem Brokser Heiratsmarkt richtig zur Sache gegangen. Beim 10. Luftgitarrenwettbewerb drehten die Freiwilligen und die Besucher so richtig auf – bis die Bierbänke brachen. Die Gewinner dürfen sich über hochkarätige Preise freuen.

Sonntag, 11 Uhr im Remmer-Zelt: Nach dem Gottesdienst trudeln die ersten Fußballmannschaften und Gruppierungen ein. Es fließt Bier und die Rockhouse Brothers spielen. Ein gesitteter Sonntagmittag, auch wenn das Zelt immer und immer voller wird. Schon eine halbe Stunde später ein anderes Bild: die Gäste stehen auf Bierbänken und Tischen, vor der Bühne wird ausgiebig getanzt. Es ist Frühshoppen angesagt. Und vor allem: gleich findet der Luftgitarrenwettbewerb statt.

Mit Songs wie „Layla“, „Der Zug hat keine Bremse“ und „Wir sagen Danke schön von den Flippers“ (allerdings in einer Remix-Version) bringt DJ Toddy die Menge zu kochen. Nur wenige Minuten nach den ersten Liedern sieht man Mitarbeiter des Remmer-Zeltes durch die Reihen eilen. Sie tauschen Bierbänke aus, die der Stimmung und dem Gewicht der wippenden Massen nicht standgehalten haben.

Spielen Luftgitarre um eine Bierzapfanlage: Bräutigam des Jahres Henning Hollmann (v.l.), Katharina Maier und Hanifa Schubert. © Prigge

Kopfhörer, Musikbox und Zapfanlage: Die Preise des Luftgitarrenwettbewerbs

Als die Stimmung auf ihrem Höhepunkt ist, holt DJ Toddy die freiwilligen Luftgitarrenkünstler auf die Bühne. Innerhalb von 30 Sekunden sollen diese im Playback die Menge mit gespielten Riffs und Soli überzeugen. Es geht um drei hochkarätige Preise: einen Bluetooth Lautsprecher, Bluetooth Over-Ear Kopfhörer sowie eine Bierzapfanlage von Philips.

Heizte der Menge ein: Katharina Maier. © Prigge

Der erste Teilnehmer scheidet nur nach wenigen Sekunden aus. Denn DJ Toddy verkündet: „Es kommen nur die drei weiter, die ihre Gitarre als Erstes aufblasen!“ Im Kampf um den meisten Applaus treten also der Bräutigam des Jahres Henning Hollmann, Hanifa Schubert, die irgendwie überzeugt wurde, auf die Bühne zu kommen, und Katharina Maier an, die mit ihrer Fußballmannschaft in lila Trikots vor Ort ist.

Haben nach dem Wettbewerb die Bühne gestürmt: Die Frauen der SG Martfeld / Bruchhausen-Vilsen. © Prigge

Fußballmannschaft kapert Bühne: Katherina Maier gewinnt die Zapfanlage

Hollman versucht mit seiner pinken Gitarre die Menge zu überzeugen, aber der Funke springt nicht richtig über. Auch aus dem Publikum hört man „der hat doch schon seine Frau gewonnen“. Hanifa Schubert legt hingegen richtig los – so sehr, dass sie fast rucklings in das aufgebaute Schlagzeug fällt. Durchsetzen konnte jedoch Katherina Maier. Denn die rund 20 Frauen der SG Martfeld / Bruchhausen-Vilsen feuerten ihre Freundin lauthals an – und stürmten nach der Bekanntgabe der Gewinnerin sogar die Bühne.

Haben allesamt die Bühne gerockt: Hanifa Schubert (v.l.), Katharina Maier, DJ Toddy und Henning Hollmann. © Prigge

Letzten Endes können alle drei zufrieden nach Hause gehen. Henning Hollmann mit dem Lautsprecher, Hanifa Schubert mit dem Kopfhörer und Katharina Maier mit der Bierzapfanlage. Was besonders ihre Fußballmannschaft freuen dürfte.