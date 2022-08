Mit Gottes Segen: Fahrgeschäft „Mike‘s Pit Stop“ getauft

Von: Anne-Katrin Schwarze, Marcel Prigge

Schaustellerpastor Torsten Heinrich tauft „Mike‘s Pit Stop“. Das Fahrgeschäft feiert auf dem Brokser Heiratsmarkt Premiere. © Anne Schwarze

Weltpremiere auf dem Brokser Markt: „Mike‘s Pit Stop“ wird zum ersten Mal aufgebaut. Der Schaustellerpastor Torsten Heinrich hat das Fahrgeschäft getauft.

Bruchhausen-Vilsen – Das größte und modernste Fun-Geschäft Deutschlands steht nicht nur auf dem Brokser Markt, es feiert dort auch Weltpremiere. Pünktlich zum Markt lieferte der italienische Hersteller das fünf Etagen hohe Laufgeschäft aus. „Ich bin sehr aufgeregt“, gesteht Inhaber Mike Cornelius – auch, weil Schaustellerpastor Torsten Heinrich „Mike‘s Pit Stop“ gestern taufte.

Die millionenschwere Investition möge der Familie Erfolg bescheren, den Besuchern glückliche Stunden bieten und mit Gottes Segen auf Reisen gehen, wünschte der Pastor bei der kleinen Zeremonie, zu der Kollegen und Angehörige mit Blumen und Kleingeld gratulierten, wie es unter Schaustellern üblich ist.

Der Brokser Heiratsmarkt 2022: Live-Musik, Veranstaltungen und fünf Tage Party

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und lockt vom 26. bis zum 30. August bis zu 400.000 Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Und auch in diesem Jahr hat der Markt wieder einiges zu bieten. Von den traditionellen Spaßtrauungen über die Gewerbeausstellung, bis hin zu Veranstaltungen wie die Junggesellenversteigerung und dem Luftgitarrenwettbewerb – Das Marktprogramm wartet mit spaßigen Events auf. Aber auch die Live-Musik und Partys in den verschiedenen Festzelten darf nicht fehlen, die in diesem Jahr mit hochkarätigen Stars aus der Mallorca-Szene besticht. Klingt alles hervorragend? Auch Kurzentschlossene können bequem und ohne Auto zum Heiratsmarkt anreisen, denn der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachse und der Verkehrsbetrieb Grafschaft Hoya stellt ein umfangreiches Angebot sicher, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 9-Euro-Ticket umweltfreundlich zum Markt zu gelangen.