Überraschende Trends und Schätze auf dem Brokser Heiratsmarkt

Von: Sigi Schritt

Ob mit Knoblauch oder ganz anders gewürzt – es kostet Überwindung, die Insekten zu probieren. Kinder haben gar keine Berührungsängste. Sie greifen eher zu jenen Insekten, die einen Schokoladenmantel haben. © Sigi Schritt

Auf dem Brokser Heiratsmarkt kann man nicht nur feiern, sondern auch faszinierende Neuerungen sowie bewährte Schätze entdecken: Von unkonventionellen Snacks bis hin zu innovativen Schlafunterlagen - in den Zelten und Gassen finden die Besucher alles.

Landkreis – Grillen statt Chips als Snack zum ARD-Tatort? Für Lisa aus Bremen sind die knusprigen Insekten die „bessere Alternative“, sagt sie. Sie ist Vertriebsmitarbeiterin der Bremer Firma „Entosus“. Im Gewerbezelt auf dem Brokser Markt stellt sie ihre Produkte nicht nur aus, sondern verkauft sie auch an die Marktbesucher.

Auf dem Brokser Markt gibt es immer viel zu sehen und Neues zu entdecken. Jetzt also Insekten – mit Knoblauch, mit Chili. „Für manche ist das eine Mutprobe“, sagt sie. „Wer die gegrillten Grillen jedoch probiert, stellt fest, dass sie lecker schmecken“, sagt Lisa. Die Grillen seien ein Eiweißbooster, und sie machen satt.“

Ein paar Meter weiter geht es auch um Insekten – aber die sollen nicht gegessen, sondern von Wohnungen und Häusern ferngehalten werden. Jürgen Brandes präsentiert stabile Fliegengitter. Die gibt es zwar auch im Baumarkt, aber der Mitarbeiter der Firma ISS Kramer aus Stemwede ist sich sicher, dass sich Qualität vom Fachbetrieb durchsetzt. Er verzeichnet eine höhere Nachfrage als in anderen Jahren – die stechenden Plagegeister wollen in die Häuser und Wohnungen. „Der Klimawandel lässt grüßen.“

Ist auf der Suche nach einer speziellen Handwerksbürste: Peter Turanski aus Süstedt. © Sigi Schritt

Wer die Mücken nicht im Schlafzimmer hat, schläft sicher besser. Aber wenn die Matratze durchgelegen ist? Hajo Gerken von der Firma Meisel & Gerken aus Syke-Barrien hat die Lösung: Luftbetten. Andere Schlafunterlagen wie Wasserbetten kann er ebenfalls anbieten. Doch die Marktbesucher würden sich derzeit nicht nur für Luftbetten interessieren, sondern diese auch gleich vor Ort bestellen. „Das Geschäft läuft gut“, sagt er. Er glaubt, dass die Leute verstanden haben, wie man eine Matratze auswählt, die einen besonders langen Tiefschlaf ermöglicht.

Doch nicht nur in den Zeltreihen der Händler, auch in den Budengassen herrscht reges Treiben.

Wer aus der Ferne nur zum Feiern die großen Zelte – Remmer-, Esszimmer-, Dillertal- und Musikladen-Zelt – ansteuert, bemerkt nicht, welche Schätze in den kleineren Verkaufsgassen am Rande angeboten werden.

Wer mit dem Zug aus Eystrup am Marktbahnhof ankommt, sieht in der Nähe des Bahnsteigs den Stand von Erich Reineke. Er ist ein Urgestein unter den Marktbeschickern. Der Heiligenfelder bietet Türschilder aus Keramik an und graviert sie auf Wunsch vor Ort. „Das Geschäft läuft im Vergleich zu den Märkten vor der Corona-Pandemie mäßig“, sagt er. Aber der Brokser Heiratsmarkt ist noch nicht vorbei.

Ist unter den Marktbeschickern ein Urgestein: Der Heiligenfelder Erich Reineke. Er bietet Türschilder aus Keramik an und graviert sie auf Wunsch vor Ort. © Sigi Schritt

Wenn man in diesen Gassen herumschlendert – dann mischen sich viele angenehme Gerüche. Dort duftet es nach frischgebackenem Brot, an anderer Stelle riecht es nach exotischen Gewürzen. Und zwischendurch sind Händler, die seit Jahren den Markt beschicken. Etwa mit hochwertigen Socken in allen Größen oder mit medizinischen Geräten.

Besucher Peter Turanski aus Süstedt ist auf der Suche nach einer speziellen Handwerksbürste. „Die gibt es sonst nirgends.“ Am Stand „Pötte & Pannen“ muss er nicht lange suchen. Die gewünschte Bürste findet er sofort. „Diese Ersatzbürste hat keine Plastikborsten, sondern robuste Naturborsten. Und trotzdem bekomme ich jeden Schmutz weg“, sagt er. Das hört Francoise Scherenberg aus Lemwerder, die hinter der Verkaufstheke steht, gerne. Von Kunden hört die Marktbeschickerin, dass es viele Haushaltswarengeschäfte nicht mehr gibt. Deshalb sei ihr Stand insbesondere bei Stammkunden gefragt: „Ob Bürsten, Bretter oder Kochlöffel. Wir haben Dinge, die man auf die Schnelle nicht mehr bekommt.“