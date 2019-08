Brokser Heiratsmarkt startet auch in diesem Jahr mit Kinderanimation und „Lollirun“

Vor der Eröffnung des Brokser Heiratsmarkts am Freitag, 23. August, um 15 Uhr am Denkmal findet auch in diesem Jahr auf dem Sportplatz nebenan ein Kinderanimationsprogramm mit Verlosung statt. Von 14 bis 14.45 Uhr stehen für die Mädchen und Jungen verschiedene Stationen bereit, die von den Kids spielerisch erprobt werden können, teilt der „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen mit. „DJ Toddy“ aus Bremen unterhält die Kinder. Zudem ist ein Seifenblasenakteur vor Ort. Beim „Lollirun“ gibt es wieder Preise zu gewinnen. Schon 2018 war dieser Lauf ein Höhepunkt: Die Kids rannten auf ein Kommando gleichzeitig auf eine meterlange Spur aus Lollis zu, an zehn davon klebten Ziffer. Jede Nummer gewann. Gewinnen können aber auch alle Teilnehmer, die vor Ort eine Karte ausfüllen und diese in eine Lostrommel werfen. Nach dem Heiratsmarkt werden die Gewinner dann per Zufallsprinzip ermittelt und anschließend benachrichtigt. Die Preisübergabe findet im September statt. Archivfoto: Jantje Ehlers

Weitere Infos gibt es unter: www.brokser-heiratsmarkt.de