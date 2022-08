We Will Rock You! Der Luftgitarrenwettbewerb im Remmer-Zelt

Von: Marcel Prigge

Es ist das Highlight beim Frühshoppen auf dem Brokser-Heiratsmarkt: der Luftgitarrenwettbewerb im Remmer-Zelt. Am Sonntag haben sich vier Kontrahenten der Herausforderung gestellt, in 30 Sekunden die Menge von sich zu überzeugen. Wer am meisten Applaus erntet, winkt ein spektakulärer Preis – eine Bierzapfanlage.

1 / 55 Vier Kontrahenten, aufblasbare Luftgitarren und Rock ‘n‘ Roll: Der Luftgirattenwettbewerb am Sonntag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

