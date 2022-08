Rund 500 Einsätze in fünf Tagen: Das DRK beim Brokser Markt

Von: Anne-Katrin Schwarze, Marcel Prigge

Auf Streife: Annika Bondzio (links) und Lara Anhorn vom DRK. © Schwarze

Sie helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist auch beim Brokser Heiratsmarkt vor Ort. Etwa zu etwa 500 Einsätzen werden die Sanitäter pro Marktsaison gerufen.

Bruchhausen-Vilsen – Sie versuchen zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und im Notfall kann sich der Marktbesucher auf sie verlassen: die Sanitäter des DRK. Auch beim Brokser Heiratsmarkt sind die Helfer dabei.

„Hier ist schon alles vorgekommen“: Das DRK auf dem Brokser Heiratsmarkt

„Hier ist schon alles vorgekommen“, sagt Einsatzleiter Daniel Glatzel über den Markt-Dienst des DRK. Auf Schlaganfall und Herzinfarkt können die Sanitäter ebenso fachkundig reagieren wie auf Schnittwunden und Blasen an den Füßen. Die meisten der insgesamt etwa 500 Einsätze fallen wegen Kreislaufproblemen nach Alkoholkonsum an. Das Behandlungszentrum ist auf dem Sportplatz zu finden.

Im Notfall: Standortbestimmung über Schilder an den Buden

Dort ist auch immer mindestens ein Arzt anwesend. „Zu Spitzenzeiten setzen wir gleichzeitig 30 und mehr Kräfte ein“, so Glatzel. Mit Wehwehchen kann man das DRK direkt aufsuchen oder während der Fußstreife ansprechen. Im Ernstfall erreicht man die Helfer über den Notruf 112. An jeder Bude hängt gut sichtbar ein Schild, das den Standort genau benennt, zum Beispiel „K28“.

Der Brokser Heiratsmarkt 2022: Live-Musik, Veranstaltungen und fünf Tage Party

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und lockt vom 26. bis zum 30. August bis zu 400.000 Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Und auch in diesem Jahr hat der Markt wieder einiges zu bieten. Von den traditionellen Spaßtrauungen über die Gewerbeausstellung, bis hin zu Veranstaltungen wie die Junggesellenversteigerung und dem Luftgitarrenwettbewerb – Das Marktprogramm wartet mit spaßigen Events auf. Aber auch die Live-Musik und Partys in den verschiedenen Festzelten darf nicht fehlen, die in diesem Jahr mit hochkarätigen Stars aus der Mallorca-Szene besticht. Klingt alles hervorragend? Auch Kurzentschlossene können bequem und ohne Auto zum Heiratsmarkt anreisen, denn der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachse und der Verkehrsbetrieb Grafschaft Hoya stellt ein umfangreiches Angebot sicher, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 9-Euro-Ticket umweltfreundlich zum Markt zu gelangen.