Brokser Heiratsmarkt: Fast alle Schausteller sind schon da

Nur noch wenige Stunden, dann startet der Brokser Heiratsmarkt. Überall wird jetzt noch eifrig gehämmert und geschraubt, geputzt und gewienert. Wir zeigen Fotos vom Marktplatz.

Brokser Heiratsmarkt vom 23. bis zum 27. August

In Bruchhausen-Vilsen werden rund 400.000 Menschen erwartet

500 Aussteller, Karussells, Stände und Buden sind dabei

5 Tage Party auf dem Marktgelände

Zahlreiche Lastwagen und Wohnwagen kommen minütlich in Bruchhausen-Vilsen an. Auf dem Marktgelände herrscht reges Treiben. In den Gassen stauen sich die Lieferfahrzeuge. Überall wird frische Ware eingeräumt. Das Warten hat nun ein Ende und am Freitag,23. August, um 15 Uhr beginnt der Brokser Heiratsmarkt auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen.



Die meisten Karussells sind auch schon startklar. Das imposante Riesenrad - das Wahrszeichen des Brokser Heiratsmarktes - ist fertig und wird gerade auf Hochglanz gebracht. Der Breakdancer wird gerade zusammengebaut, währen eine Neuheit, der Mach1, schon aufgebaut ist.

Bis zum Freitag, wenn kurz nach 15 Uhr die drei Böllerschüsse traditionell den Brokser Heiratsmarkt in Bruchhausen-Vilsen eröffnen, soll alles fertig sein.

Programm zur Eröffnung am Freitag, 23. August 2019

14 Uhr - Platzkonzert am Denkmal & Kinderanimation mit Verlosung auf dem Sportplatz

15 Uhr - Ernennung des Heiratsvermittlers h.c. Grant Hendrik Tonne (Niedersächsischer Kulturminister) durch den Gemeindedirektor Bernd Bormann, Markteröffnung durch Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer am Denkmal

15.30 Uhr - Traditioneller Fassanstich im Remmer-Zelt mit Festrede, Präsentation „Brautpaar des Jahres“

18 Uhr - Eröffnung des Brokser BioMarktes im Aktionszelt

20 Uhr - „Miss Brokser Heiratsmarkt“-Wahl im Musikladen-Zelt

22 Uhr - Brillant-Feuerwerk „Rendezvous der Sterne“

Das komplette Programm von allen Tagen auf dem Brokser Heiratsmarkt gibt es hier in der Übersicht.