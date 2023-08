Brokser Heiratsmarkt: „Wollen und müssen den Pferdemarkt erhalten“

+ © Schwarze, Anne-Katrin Das Showprogramm zu Pferde kommt bei vielen Besuchern des Pferdemarkts beim Brokser Heiratsmarkt gut an. © Schwarze, Anne-Katrin

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anne-Katrin Schwarze schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Br.-Vilsen – Der Brokser Heiratsmarkt ohne Pferdemarkt? „Das geht doch nicht“, sagen alle, für die er schon einmal Treffpunkt zu einem ausgelassenen Tag war. Morgens um 8 Uhr mit einem Bier in der Hand auf einer Wiese stehen, an deren Rand es meckert, wiehert und schnattert – Für Zehntausende gehört das zur Routine, den legendären Markt-Dienstag (29. August) zu beginnen. Aber die Zeiten ändern sich. „Wir müssen uns Gedanken machen“, sagt Christina Wendt vom Team der Marktleitung. Denn die Händler bleiben weg.

Das Strahlen in ihrem Gesicht über viele gut gelaunte und friedliche Besucher, optimales Wetter und Lob über eine gelungene Organisation wollte sich gestern Morgen nicht einstellen. Seit Jahrhunderten ein Höhepunkt des mittlerweile fünftägigen Spektakels, scheint der Pferdemarkt nicht mehr in die Zeit zu passen. Ganze sechs Händler waren zum Auftrieb gekommen. Die meisten hatten Hühner und Nager dabei. Nur ein privater Verkäufer aus Visselhövede hoffte auf Kunden für drei süße Shetland-Ponys. Vieh fehlt schon seit einigen Jahren beim traditionellen Viehmarkt. Zum zweiten Mal in Folge waren aber auch keine Großpferde dabei.

+ Wer sich für Geflügel interessiert, findet beim Viehmarkt in Bruchhausen-Vilsen eine kleine Auswahl. © Schwarze, Anne-Katrin

„Wie schade“, das hörte man beim Rundgang aus vielen Gesprächen heraus. So einig sich das Marktvolk ist, dass die Atmosphäre des Pferdemarkts zum Dienstag gehört wie der Tannenbaum zu Weihnachten, so unterschiedlich bewerten die Besucher das Event. „Die Auflagen für die Verkäufer sind viel zu hoch“, schimpft ein Anbieter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Diese vielen Menschen und der Lärm, das ist doch nichts für Tiere“, ereifert sich eine Besucherin, die die Reihen mit einem Bierglas in der Hand abläuft. Auch sie will ungenannt bleiben.

„Ich würde mein Tier hier nicht anbieten wollen. Man weiß ja nicht, an wen es geht“, meint Lena Nordbruch aus Stuhr-Moordeich zu diesem Format. Sie ist mit Freundinnen nach Bruchhausen-Vilsen gekommen, um zu feiern. Für die Reiterin und Pferdebesitzerin beginnt das Fest selbstredend auf dem Viehmarkt. Sie stöbert interessierte in den Auslagen eines Reitartikelanbieters. Aber kaufen oder verkaufen würde sie dort nicht.

Andere erwarten genau hier Kompetenz. „Wir haben uns alle Händler angesehen, dieser sieht sympathisch aus“, haben Daniela Rott und Oliver Hildebrandt aus Amedorf und Morsum entschieden und sprechen Dennis Taron aus Eydelstedt an. Zwei Grünleger sollen ihre kleine Schar aus drei Hühnern und einem Hahn ergänzen. Sie werden sich nach einem kurzen Gespräch einig und sind der Meinung, mit 25 Euro pro Stück einen fairen Preis gezahlt zu haben.

Seit 26 Jahren kommt Taron mit Geflügel zu diesem Viehmarkt. Seinen gestrigen Geburtstag habe er sich allerdings anders vorgestellt. „So wenig verkauft wie dieses Jahr habe ich hier noch nie“, sagt er. „Das Wissen über Tiere wird immer weniger, die Meinung über Tierschutz aber immer mehr“, erzählt er. Und tatsächlich, die nächste Diskussion mit einem Passanten, ob die Lauf-enten und Zwerghühner in ihren Transportkäfigen zwischen all den Menschen artgerecht gehalten sind, lässt nicht auf sich warten.

Dabei hat das Veterinäramt des Landkreises an diesem Markt-Dienstag kaum etwas zu beanstanden. „Alle verhalten sich recht vorbildlich“, bescheinigt Dr. Romina Renner, die mit ihrer Kollegin Irina Wolf alle Tiere begutachtet. Das örtliche Ordnungsamt ist vertreten, um Platzverweise gegebenenfalls durchzusetzen. Eingreifen müssen Andreas Schnichels und seine Kollegen Lisa-Marie zum Mallen und Vinzenz Morische aber nicht.

+ Seit Jahrhunderten ein Treffpunkt: Der Pferdemarkt in Broksen. © Anne-Katrin Schwarze

Das Marktteam hatte sich vorab bemüht und alle ihnen bekannten Anbieter zur Teilnahme an diesem Tiermarkt eingeladen. Doch die Reihen waren eher noch lichter als im Vorjahr. „Wir müssen uns Gedanken machen“, wiederholt Christina Meyer. Denn ein Markt-Dienstag ohne Pferdemarkt, das geht auch aus Sicht der Marktleitung nicht.

„Wir wollen und müssen den Viehmarkt erhalten“, steht für Marktleiter Ralf Rohlfing fest. Das gebuchte Showprogramm, das die langjährige Fohlenschau bereits ersetzt, scheint ein Weg zu sein. Viele Besucher verfolgten die spanische- und die Western-Reitkunst mit Applaus. „Vielleicht organisieren wir auch Pferde, die man sich nur ansehen kann“, heißt eine erste Idee, morgens um 8 Uhr beim Pferdemarkt, der keiner mehr ist.