Wetterdienst prognostiziert starke Gewitter zur Heiratsmarkt-Eröffnung

Von: Marcel Prigge

Schwere Gewitter – wie auf dem Bild im Taunus in Hessen zu sehen – prognostizieren Meteorologen für Freitag, 26. August 2022, in Niedersachsen. Auch die Eröffnung des Brokser Heiratsmarktes könnte von den Unwettern betroffen sein. © Jan Eifert/Imago

Fällt die Eröffnung des Brokser Heiratsmarktes ins Wasser? Meteorologen prognostizieren für den Freitag Sturm, Hagel und schwere Gewitter.

Bruchhausen-Vilsen – Viele warten bereits sehnsüchtig darauf, am Freitag ist es endlich so weit: Der Brokser Heiratsmarkt beginnt. Um 15 Uhr wird der Markt durch Bürgermeister Lars Bierfischer am Denkmal auf dem Festplatz eröffnet. Auch Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte als Heiratsvermittler, sowie Landesvater Stephan Weil werden zugegen sein. Nur könnte die Eröffnung buchstäblich ins Wasser fallen. Denn für den Nachmittag prognostizieren Meteorologen schwere Gewitter.

Wettervorhersage zur Eröffnung des Heiratsmarktes: Starke Gewitter, Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich

„Der Hochdruckeinfluss schwächt sich langsam ab und eine flache Tiefdruckzone weitet sich aus“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website mit. Dementsprechend komme es am Freitagmorgen punktuell zuerst in Ostfriesland und im Emsland, ab dem späten Vormittag jedoch in ganz Niedersachsen zu starken Gewittern und Sturmböen bis zu 75 km/h. Auch Hagel und Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde seien möglich.

Brokser Heiratsmarkt: Verschiedene Wetterprognosen sagen Regen zwischen 12 und 15 Uhr voraus

Eine Unwetterwarnung bestehe aktuell zwar nicht, trotzdem ist nicht auszuschließen, dass der Brokser Heiratsmarkt von den Unwettern betroffen ist. Laut verschiedenen Wetterprognosen könnte zumindest der Regen zwischen 12 Uhr und pünktlich zur Markteröffnung um 15 Uhr beginnen.

Wetterprognose auf dem Heiratsmarkt: Samstag noch Schauer möglich, ansonsten heiter bis wolkig

Während am Samstag im Tagesverlauf noch einzelne Schauer möglich sind, versprechen die restlichen Markttage perfektes Wetter. Die Temperaturen pendeln sich ab Samstag am Tag auf 22 Grad ein, in der Nacht sind 13 Grad möglich. Es bleibt bis zum Dienstag heiter bis wolkig.