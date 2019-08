Erneut 400.000 Besucher beim Brokser Heiratsmarkt

Marktmeister ist zufrieden

+ © Jantje Ehlers Der nächste Brokser Heiratsmarkt findet vom 21. bis zum 25. August 2020 statt. Dann steht die 375. Auflage an. © Jantje Ehlers

Br.-Vilsen – Der Abbau des Brokser Heiratsmarkts ist derzeit in vollem Gang. Marktmeister Ralf Rohlfing rechnet damit, dass die Straße Am Marktplatz voraussichtlich Donnerstagnachmittag wieder befahrbar ist. Er spricht von einem insgesamt sehr guten Jahr, obwohl der „eine oder andere umsatztechnisch sicher ein bisschen am Stöhnen ist“.