Marktmenschen: Vom Feuerwehrmann bis zum Party-DJ

Facebook

Twitter

E-Mail

Autoren Anne-Katrin Schwarze schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wer ist für die Marktbesucher im Notfall da oder feiert mit ihnen die Nächte durch? Die Beschicker und Helfer sind das Herz des Brokser Heiratsmarktes. Wir stellen einige von ihnen vor.

Bruchhausen-Vilsen: Sie sind das Kernstück des Brokser Heiratsmarktes, sorgen dafür, dass jeder Gast unvergessliche Erlebnisse hat und nach einem Besuch satt nach Hause kommt: die Beschicker, Schausteller und Helfer. Jeder von ihnen hat einiges zu erzählen und seinen ganz eigenen Bezug zum Brokser Markt. Wir stellen einige von ihnen vor.

An die Töpfe, fertig, los: Barbara Stadler in der Klingeberg-Showküche

+ Kochten gemeinsam Parmesankartoffeln: Bürgermeister Lars Bierfischer und Show-Köchin Babara Stadler. © Siedenberg

Sommerküche, Familienrezepte, Dips und Fingerfood – Kastanien-Köchin Barbara Stadler zeigt in der Klingeberg-Showküche im Brokser Zelt, wie es geht. Samstag hatte sie prominente Unterstützung: Bürgermeister Lars Bierfischer servierte Parmesankartoffeln mit Gremolata.

Vier Einsatzkräfte in 13 Schichten: Für alle Fälle – Feuerwehr

+ Sönke Rengstorf und Niklas Nietfeld von der Freiwilligen Feuerwehr. © Siedenberg

Die Ortsfeuerwehr hält in 13 Schichten mit je vier Kräften an fünf Tagen Brandwache am Jugendhaus. Ausrücken müssen sie glücklicherweise selten, dennoch sind die Feuerwehrleute gefragt: „Wir kommen uns vor wie die Auskunft“, sagen sie über ihren Dienst.

Ein echter Knochenjob: Torsten Kautz trägt das Bier

+ Torsten Kautz © Siedenberg

Er sieht nicht nur bayerisch aus, er kann auch schleppen wie auf der Wies‘n: sechs, acht, zehn Heiratsbräu mit einem Griff, kein Problem für Torsten Kautz, der seit zwölf Jahren im Remmer ausschenkt.

Zickezacke, zickezacke: DJ Ernesto heizte im Dillertal-Zelt ein

+ DJ Ernesto © Siedenberg

Party bis zum Morgengrauen, auch das ist der Brokser Markt. In den vier Festzelten wird ausgelassen gefeiert – hier mit DJ Ernesto im Dillertal-Zelt.

Der Brokser Heiratsmarkt 2022: Live-Musik, Veranstaltungen und fünf Tage Party

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und lockt vom 26. bis zum 30. August bis zu 400.000 Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Und auch in diesem Jahr hat der Markt wieder einiges zu bieten. Von den traditionellen Spaßtrauungen über die Gewerbeausstellung, bis hin zu Veranstaltungen wie die Junggesellenversteigerung und dem Luftgitarrenwettbewerb – Das Marktprogramm wartet mit spaßigen Events auf. Aber auch die Live-Musik und Partys in den verschiedenen Festzelten darf nicht fehlen, die in diesem Jahr mit hochkarätigen Stars aus der Mallorca-Szene besticht. Klingt alles hervorragend? Auch Kurzentschlossene können bequem und ohne Auto zum Heiratsmarkt anreisen, denn der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachse und der Verkehrsbetrieb Grafschaft Hoya stellt ein umfangreiches Angebot sicher, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem 9-Euro-Ticket umweltfreundlich zum Markt zu gelangen.

Rubriklistenbild: © Siedenberg