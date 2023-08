Brokser Heiratsmarkt: „Das Las Vegas des Nordens“

Von: Anne-Katrin Schwarze

Die niedersächsische Kultusministerin und Vize-Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg hat schon Pläne, wen sie am liebsten verkuppeln will: Lehrer. Sie sollen dann aufs Land ziehen. © Schritt, Sigi

Br.-Vilsen – Regen zur Eröffnung des Brokser Heiratsmarktes (25. bis 29. August), das fehlte diesen Sommer gerade noch. „Wir improvisieren“, entschied Bürgermeister Lars Bierfischer kurzerhand und lotste am Freitagnachmittag geladene Gäste wie Hunderte Schaulustige ins Remmer-Zelt. Zum ersten Mal seit Brokser gedenken keine Böllerschüsse am Denkmal. Dafür ein neuer Superlativ: „Der Heiratsmarkt ist das Las Vegas des Nordens“, bescheinigte Julia Willie Hamburg, Niedersachsens Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin.

Als erst dritte Frau in der langen Reihe der Heiratsvermittler h. c. zeigte sie namhaften Vorgängern, wie es geht. Ein einziger beherzter Schlag aufs Fass, und das Freibier floss. Vielleicht hatten sie die Worte des Gemeindedirektors beflügelt: „Ihr Name verursacht bei mir Herzklopfen“, flirtete Bernd Bormann. „Hamburg ist mein liebster Fußballverein“, klärte der allzeit bekennende HSV-Fan auf.

Die Mediengruppe Kreiszeitung schickt das „Brautpaar des Jahres“ auf einen Flittertrip. Marketing-Leiterin Christina Damrow (l.) überreicht einen Reisegutschein. © Schritt, Sigi

Julia Willie Hamburg war auf das launige Spektakel der Eröffnungsfeier am Freitag in Bruchhausen-Vilsen bestens vorbereitet. „Der Erfinder hätte sich Tinder sparen können, hätte er von diesem Markt gewusst“, schmeichelte sie den Gastgebern und versprach: „Ich verkuppele hier jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist.“ Am liebsten Lehrer. „Sie sollen sich verlieben, und dann aufs Land ziehen“, schlug sie in ihrer humorvollen Ansprache den Bogen zu ihrer eigentlichen Tätigkeit – die Bildung im Land in Schwung zu bringen. Damit sie dafür über genügend Steuergelder verfügen kann, forderte sie das Marktvolk auf, zu konsumieren: „Trinken Sie ordentlich. Für die Bildung!“

„Und dafür, dass dies das größte Volksfest im Norden und das schönste in Deutschland bleibt“, legte Bernd Bormann nach. Er wünschte den 450 Beschickern Besucher, die das Kleingeld zu Hause lassen. „Tauschen Sie hier lieber Scheine gegen tolle Erlebnisse und machen Sie die Schausteller glücklich“, gab er als Motto für die fünf tollen Tage aus.

Ob mit oder ohne Getränke: Im Remmer-Zelt kommt Stimmung auf. DJ Toddy und die Bubingas sorgen für Unterhaltung. © Schritt, Sigi

Sich einmal im Jahr für diesen Markt Zeit nehmen, das Handy auslassen und die Mitmenschen wahrnehmen, dazu forderte Landrat Cord Bockhop mit einer überzeugenden Schauspiel-Einlage auf. „Wer bis Mittwoch nicht zu Hause ist, um den muss man sich Sorgen machen“, bekräftigte er die Gepflogenheiten. Er muss es wissen, er ist in der Samtgemeinde und mit diesem Markt groß geworden. Inmitten der Bierzeltlaune vergaß er die nicht, die „uns so schön feiern lassen: DRK, Feuerwehr und Abfallwirtschaft verdienen unseren Dank“.

„Und die Polizei sorgt für unsere Sicherheit“, ergänzte Bormann und erinnerte, wer für das „einzigartige Ambiente“ in Broksen verantwortlich ist: der Bauhof und das „Dream-Team“, Marktmeister Ralf Rohlfing und Christina Wendt. „Ich bin stolz auf euch“, rief er ihnen unter dem Applaus der Gäste zu.

Rund 450 Schausteller buhlen in diesem Jahr um die Gunst des Publikums. © Schritt, Sigi

Julia Willie Hamburg muss es in den knapp drei Stunden ihrer Anwesenheit in Broksen gut gefallen haben. „Ich komme im nächsten Jahr wieder“, kündigte die Vize-Ministerpräsidentin noch auf der Bühne an. Dann wohl mit Freund. Er halte Heiraten ja für überflüssig, verriet sie. Als Heiratsvermittlerin weiß sie aber jetzt, dass man in Broksen bestens improvisieren kann. Eine Marktehe dauert erst einmal nur fünf Tage.

Sportlich: Mit nur einem einzigen Schlag sticht Julia Willie Hamburg das Heiratsbräu-Fass an. © Schritt, Sigi