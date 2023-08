Brokser Markt als Karrierebooster

Von: Sigi Schritt

Teilen

Brokser Heiratsmarkt im Remmerzelt: DJ Toddy (rechts) mit DJ Stephan König. © Sigi Schritt sigischritt@web.de

Thorsten Siemer steht als DJ Toddy seit zwei Jahrzehnten im Remmerzelt auf der Bühne.

Kreis Diepholz – Auf dem Brokser Heiratsmarkt ist er seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe: DJ Toddy. Die Besucher kennen ihn von anderen Großveranstaltungen wie dem Bremer Freimarkt. Dort zeigt er zum Beispiel in Halle 7 und im Bayernzelt regelmäßig seine Qualitäten als Entertainer und Moderator. Auch beim Bremer Sechstagerennen ist er ein Stimmungsgarant auf großer Bühne.

Der 50-Jährige gehört zu einer kleinen Gruppe in Deutschland, die ihr Hobby, Menschen mit Musik zu begeistern, zum Beruf gemacht hat.

Was DJ Toddy mit dem Brokser Heiratsmarkt verbindet? Jedes Mal, wenn er im Remmerzelt auf der Bühne steht, feiert er nicht nur eines der großen Volksfeste in Niedersachsen, sondern auch den Brokser Markt als Karrierebooster. Denn der 50-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Thorsten Siemer heißt, verdankt dem Markt sein Zweitberufsleben.

Der zweifache Familienvater blickt auf eine handwerkliche Ausbildung zurück: Er ist gelernter Zimmermann und darf Dachstühle aufrichten. Musik war damals nur eine schöne Nebensache. Er legte bei Freunden und Bekannten auf. Doch die Weichen waren längst gestellt: Musik sei für ihn immer eine Herzensangelegenheit gewesen, sagt er. Deshalb gründete er schon in jungen Jahren eine Band, schrieb und produzierte eigene Songs. Der Entertainer erreichte die Menschen damals mühelos. Das sprach sich herum.

Vor zwei Jahrzehnten gab ihm Remmerzelt-Wirt Uwe Stoffregen die Chance zu zeigen, was in ihm steckt. Und Thorsten Siemer nutzte sie – mit großem Erfolg. Weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus hat sein Name längst einen guten Klang, wenn es um Unterhaltung geht. DJ Toddy war nicht nur im Bremer Umland unterwegs, sondern auch im benachbarten Ausland: in der Schweiz, in Österreich und in den Niederlanden.

Thorsten Siemer hing seinen ersten Beruf an den Nagel – eine Entscheidung, die sich als richtig erwies. Weil er auf sein Herz und sein Bauchgefühl hörte, gründete er dazu ein Familienunternehmen. „Meine Frau Christiane ist meine Managerin. Sie kümmert sich um die viele Arbeit, die der Gast nicht sieht: zum Beispiel Buchungen und Absprachen.“

„Der Brokser Markt lebt von seiner Vielfalt“, sagt DJ Toddy. Der Moderator und Entertainer steht im Remmerzelt mit den Bubingas (l.) auf der Bühne. „Jedes Zelt macht sein Ding“, sagt er. Auf einer anderen Bühne, im Musikladenzelt, legt DJ Hendrik Teuse (Bild oben rechts) auf. © Sigi Schritt

DJ Toddy steht nicht nur auf großen Bühnen: Er werde ebenso von Hochzeits- wie Geburtstagsgesellschaften gebucht. Dass er ebenso mit Jugendlichen gut umgehen kann, bewies er kürzlich auf dem Kreisjugendzeltlager der Feuerwehr in Weyhe: Die Teilnehmer flippten aus.

„Das Remmerzelt ist für mich etwas Einzigartiges“, sagt DJ Toddy. So erklärt sich auch, dass er bei der Markteröffnung mithalf, das Bier ins Publikum zu tragen, während die Augen auf den feierlichen Fassanstich durch Niedersachsens Vize-Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg gerichtet waren.

DJ Toddy Moderator und Entertainer © Sigi Schritt

Für DJ Toddy sind die Gäste immer die Stars. Vielleicht ist es neben seiner Professionalität gerade diese Bescheidenheit, die viele an ihm lieben. „Wenn ein Gast merkt, dass wir uns im Zelt als Team verstehen, überträgt sich das auf ihn“, sagt DJ Toddy. Das gelte auch für die Bubingas aus Weyhe, mit denen er sich die Bühne teilt, sagt der Entertainer. Er schätzt seine Bühnenkollegen um Andreas Lange aus Melchiorshausen. Die Musiker und Sänger aus Weyhe seien ebenfalls Stimmungsgaranten, mit denen man sich die Bälle zuspielen könne.

Caro und Ellen aus Syke im Remmerzelt. © Sigi Schritt

Andernorts lockt ebenfalls ein Markt-Programm um die Gunst des Publikums: Wie beurteilt DJ Toddy das Angebot auf anderen Bühnen, etwa im Dillertal-, Musikladen- und Esszimmerzelt und bei anderen Entertainern wie DJ Hendrik Treuse? „Musik und Unterhaltung haben etwas mit Gefühlen zu tun“, sagt DJ Toddy. „Wenn die Stimmung gut ist, bestellt man auch mal ein Getränk mehr“, ergänzt der 50-Jährige. „Der Brokser Markt lebt von Vielfalt. Jedes Zelt macht sein eigenes Ding. Und das ist gut so. Je mehr Auswahl da ist, desto mehr Leute kommen.“

Von Sigi Schritt

Wenn die Stimmung gut ist, bestellt man auch mal ein Getränk mehr. © Sigi Schritt