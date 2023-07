Brokser Heiratsmarkt 2023: Programm, Zelte, Künstler – Alle Infos auf einen Blick

Von: Marcel Prigge

Bald gehts wieder los: Der Brokser Heiratsmarkt 2023 steht in den Startlöchern. Alle Infos zum Programm, zur Musik, den Zelten, die Anfahrt und vielem mehr. © Gemeinde Bruchhausen-Vilsen

Der Brokser Heiratsmarkt 2023 startet als eines der größten Volksfeste Norddeutschlands. Und wieder gibt es ein volles Programm. Alle Informationen im Überblick.

Bruchhausen-Vilsen – Party, Spaß und jede Menge Fahrgeschäfte: Der Brokser Heiratsmarkt 2023 steht in den Startlöchern. Von 25. bis zum 29. August werden wieder voraussichtlich mehr als 400.000 Besucher im Luftkurort Bruchhausen-Vilsen erwartet. Auch in diesem Jahr warten allerlei Highlights auf die Marktbesucher. Vom Feuerwerk bis zum Bullenreiten, vom Fass-Anstich bis zu den Partys in den Festzelten: alle Infos zum Programm, zur Anreise und zu vielem mehr, gibt es hier.

Der Brokser Heiratsmarkt 2023: Wann geht es los?

Pünktlich um 15 Uhr am Freitag, 25. August, startet der Brokser Heiratsmarkt 2023: Zunächst wird Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg zur Heiratsvermittlerin ernannt, anschließend der Markt durch den Bürgermeister des Fleckens Lars Bierfischer am Denkmal eröffnet. Danach geht es für den traditionellen Fass-Anstich ins Remmerzelt.

Die Fahrgeschäfte auf dem Brokser Heiratsmarkt 2023 – Höher, schneller, weiter

Natürlich dürfen auch die Fahrgeschäfte des Marktes nicht fehlen. In diesem Jahr stehen ganz besondere neue Attraktionen auf dem Brokser Heiratsmarkt an. So wird es beispielsweise eine absolute Weltpremiere geben: das Fahrgeschäft „Air Power“ – eine Schaukel, die sich bis zu 120 Grad aufrichten kann und 21 Meter hoch ist – wird das allererste Mal zu sehen sein. Für alle Adrenalinjunkies wird „Mach 1“ das Fahrgeschäft der Wahl sein. Es transportiert alle Mutigen mit bis zu 120 km/h in eine Höhe von 42 Metern.

Party, Musik und Tanzen – die ganze Nacht: Die Acts der Festzelte

Wie in jedem Jahr versuchen die Organisatoren auch 2023 hochkarätige Musikacts in die Festzelte zu bringen. Dass dies gut funktioniert hat, zeigt das Line-Up des Heiratsmarktes. So wird es im Dillertalzelt, Remmerzelt, Musikladenzelt, sowie im Esszimmerzelt wie gewohnt gute Laune, Musik und lange Partys geben. Kaffee- und Bistrozelte ergänzen das Angebot. Die Acts der Zelte im Überblick.

Diese Künstler treten 2023 im Dillertal-Zelt auf

Isi Glück

DJ Robin

Zipfelbuben

Honk

Julian Sommer

Candela Squad

Das sind die Künstler im Musikladenzelt 2023

VIZE

Mia Julia

Max Fail

MIBA

Jens Gusek

Kremin

Pinto

Ideal & Standard

Play High

Hashtag

DJ EMC

Anfi95

Hendrik Treuse

Das Programm im Remmerzelt im Überblick

Natürlich darf auch das Remmerzelt nicht fehlen. Ob Fass-Anstich, Musik, Gottesdienst oder das Frühshoppen – auch in diesem jahr kann sich das Programm sehen lassen.

Programm für Freitag, 25. August

15:00 Uhr: Eröffnung und Fass-Anstich, Vorstellung des „Paar des Jahres“, Bubingas

Eröffnung und Fass-Anstich, Vorstellung des „Paar des Jahres“, Bubingas 19:00 Uhr: Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König

Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Programm für Samstag, 26. August

15:00 Uhr: Bubingas, DJ Toddy

Bubingas, DJ Toddy 19:00 Uhr: Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König

Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Programm für Sonntag, 27. August

10:00 Uhr: Zeltgottesdienst

Zeltgottesdienst 11:00 Uhr: „Dirndl trifft Lederhose Frühschoppen“ mit Captain Candy & DJ Stephan König, Vorstellung „Paar des Jahres“ und Luftgitarrenwettbewerb mit DJ Toddy

„Dirndl trifft Lederhose Frühschoppen“ mit Captain Candy & DJ Stephan König, Vorstellung „Paar des Jahres“ und Luftgitarrenwettbewerb mit DJ Toddy 16:00 Uhr: Kranzweihe & Bubingas

Kranzweihe & Bubingas 19:00 Uhr: DJ Toddy & DJ Stephan König

DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Programm für Montag, 28. August

16:00 Uhr: Bubingas, DJ Toddy

Bubingas, DJ Toddy 19:00 Uhr: Kevin – Deutschlands Andreas Gabalier Double N0.1 DJ Toddy & DJ Stephan König

Kevin – Deutschlands Andreas Gabalier Double N0.1 DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Programm für Dienstag, 29. August

08:00 Uhr Frühstück mit DJ Toddy

Frühstück mit DJ Toddy 10:00 Uhr Kranzweihe, Bubingas, DJ Toddy, DJ Stephan König & Marcel Schlager

Kranzweihe, Bubingas, DJ Toddy, DJ Stephan König & Marcel Schlager 20:00 Uhr Kranzweihe

Spaßtrauungen, Koch-Show und Gewerbeschau: Das bietet das Ausstellungsgelände

Aber der Brokser Heiratsmarkt hat natürlich noch einiges mehr zu bieten. Auf der Ausstellungsfläche findet wieder die Gewerbeschau mit vielen Händlern und Ausstellern statt. Auch ist dort eine Fotobox für Erinnergunsfotos zu finden. Im Brokser Zelt wird außerdem die Showköchin Barbara Statler auftreten. Spannend wird es insbesondere am Sonntag, 27. August, zwischen 16 und 18 Uhr. Zu der Zeit möchte Stadler Familienrezepte nachkochen, die ihr im Vorhinein zugeschickt werden können. Auch Spaßtrauungen sind im Brokser Zelt wieder möglich.

Öffnungszeiten des Gewerbezelts und des Brokser Zeltes

Freitag , 25. August, von 15 bis 21 Uhr

, 25. August, von 15 bis 21 Uhr Samstag , 26. August, von 14 bis 22 Uhr

, 26. August, von 14 bis 22 Uhr Sonntag , 27. August, von 11 bis 21 Uhr

, 27. August, von 11 bis 21 Uhr Montag , 28. August, von 14 bis 21 Uhr

, 28. August, von 14 bis 21 Uhr Dienstag, 29. August, von 9 bis 20 Uhr

Was sind Spaßtrauungen? Heiratsmarkt bietet die einzigartige Möglichkeit der Ehe auf Probe

Im Brokser Zelt finden die Spaßtrauungen statt. Doch was ist das eigentlich genau? Keine Angst, es handelt sich um keinen verbindlichen Akt, sondern eher eine „Ehe auf Probe“. Diese funktioniert für die Markttage aber so ähnlich wie eine richtige Ehe. Es gibt einen Trauspruch, Sekt, ein Lebkuchenherz sowie einen Zylinder, einen Strauß und auch einen Schleier. Das Paar erhält eine offiziell aussehende Hochzeitsurkunde und zum krönenden Abschluss kann sogar noch ein Erinnerungsfoto geschossen werden.