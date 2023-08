„Schlag auf den Hinterkopf“

Der Brokser Heiratsmarkt 2023 ist beendet. Trotz insgesamt positiver Bilanz meldet die Polizei über ein Dutzend Körperverletzungen.

Update vom Donnerstag, 31. August 2023, 10:15 Uhr: Der Brokser Heiratsmarkt 2023 ist zu Ende und die Polizei zieht nun eine abschließende Bilanz. Insgesamt ist die Polizei zufrieden mit dem Verlauf, muss allerdings über ein Dutzend Körperverletzungen bestätigen. Dass es nicht häufiger zu Auseinandersetzungen gekommen ist, führt Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz, vor allem auf einen Aspekt zurück: die Präsenz der Ordnungshüter.

Bei den insgesamt 19 Körperverletzungen, an immerhin fünf Markttagen, habe es sich vor allem um „kleinere Delikte“ gehandelt, so Gissing weiter. „Mal einen Schlag auf den Hinterkopf, mal eine leichte Schürfwunde, leichte Schlägereien.“ Erfreulicherweise seien Prügeleien, in denen größere Gruppen involviert waren, nicht vorgekommen. Auch erfreulich ist laut Gissing, dass bei der Polizei keinerlei Anzeigen wegen sexueller Belästigung eingegangen sind.

+ Brokser Heiratsmarkt 2023: Polizei zieht Bilanz – über ein Dutzend Körperverletzungen © Oliver Siedenberg

Als einen Grund für den relativ ruhigen Brokser Heiratsmart 2023 führt Gissing die Präsenz der Polizei auf. Und dies sei bei allen Beteiligten auch gut angekommen und sei keineswegs als störend empfunden worden. „Sowohl die Schausteller und einige Besucher haben zurückgemeldet, dass es gut ist, dass wir auf dem Markt sichtbar sind“, so der Sprecher.

Bilanz zum Brokser Heiratsmarkt 2023: Gut besucht, wenig Streitereien

Erstmeldung vom Mittwoch, 30. August 2023, 19:33 Uhr: Bruchhausen-Vilsen – Der Brokser Heiratsmarkt 2023 ist zu Ende. Nach fünf Tagen Party, Karussells und gutem Essen, zieht die Polizei Bilanz. Trotz des weitgehend friedlichen und ausgelassenen Charakters von dem Fest kam es in den Abendstunden zu vereinzelten Zwischenfällen.

Der Markt war an allen Tagen gut besucht, berichtet die Polizei. Es wurde ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert, in den Abendstunden habe sich das Besucheraufkommen zu den Partys in den Zelten verlagert. Allerdings blieben auch einige Zwischenfälle nicht aus. Die Polizei musste aufgrund von Streitigkeiten und alkoholbedingtem Fehlverhalten insgesamt 21 Platzverweise über die gesamte Dauer des Marktes aussprechen.

+ Ein friedlicher Brokser Heiratsmarkt: Trotz kleineren Delikten verzeichnet die Polizei nach den fünf Markttagen eine positive Bilanz. © Oliver Siedenberg

Insgesamt wurden 19 Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, wobei die Beteiligten keine schweren Verletzungen davontrugen, so die Beamten weiter. Drei Personen, die unter Alkoholeinfluss standen, leisteten Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigten die Einsatzkräfte.

Trotz Körperverletzung und Diebstählen: In weiten Teilen ein „fröhlicher und friedlicher Marktverlauf“

Weiter verzeichnete die Polizei zwei Handtaschendiebstähle. In einem Fall sei einer Besucherin in einem Zelt der Inhalt der Tasche entwendet worden, im zweiten Fall stahl jemand die auf dem Bürgersteig abgestellte Handtasche.

Die Polizei hatte sich zudem in diesem Jahr mit sichtbarer Präsenz auf dem Markt positioniert, was von Ausstellern und Besuchern gleichermaßen positiv aufgenommen wurde. Während die meisten Situationen durch das bloße Patrouillieren der Polizeikräfte entschärft werden konnten, habe auch ein „konsequentes Einschreiten“ bei erkannten Auseinandersetzungen erfolgen müssen.

Jan Gaebel, Einsatzleiter der Polizei und Leiter des Polizeikommissariats Syke, äußerte sich zufrieden über den Marktverlauf: „Mit dem gewählten Einsatzkonzept und dem Kräfteansatz konnte das Marktgeschehen aus polizeilicher Sicht gut bewältigt werden. In sehr weiten Teilen haben wir einen fröhlichen und friedlichen Marktverlauf erlebt.“ Auch die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Akteuren sei in diesem Jahr sehr gut gelaufen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Marcel Prigge sorgfältig geprüft.

Rubriklistenbild: © Oliver Siedenberg