„Bald ist es so weit“: Gemeinde begrüßt Besucher des Heiratsmarktes 2023

Von: Marcel Prigge

In wenigen Tagen beginnt der Brokser Heiratsmarkt. Aus diesem Grund meldet sich die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen mit einigen Grußworten an alle künftigen Besucher.

Bruchhausen-Vilsen – Der Countdown läuft: In einigen Tagen startet der Brokser Heiratsmarkt 2023. Neben Karussels, Party und Spaßtrauungen lässt das Großereignis für die Besucher kaum einen Wunsch offen. Das lassen Bürgermeister Lars Bierfischer und Gemeindedirekto Bernd Bormann wissen und richten Grußworte an die zukünftigen Gäste.

Grußworte der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen: Die fünfte Jahreszeit beginnt

„Liebe Leserinnen, liebe Leser, bald ist es so weit. Am Freitag, dem 25. August beginnt wieder die fünfte Jahreszeit in Bruchhausen-Vilsen. Die offizielle Eröffnung übernimmt der Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, welcher auch anschließend die diesjährige Heiratsvermittlerin honoris causa, die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg, ernennt. Feierlich ertönen um 15:00 Uhr dann die bekannten drei Böllerschüsse, um den Startschuss für den Markt zu geben.“

In wenigen Tagen eröffnet der Brokser Heiratsmarkt 2023. (Archivbild) © Prigge

„In der Zeit vom 25. bis zum 29. August werden wieder einige hunderttausende Gäste in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen gelockt, um gemeinsam eine sorglose Zeit zu haben.“

Neuheit auf dem Heiratsmarkt 2023: Erstmalig Hochzeitsmesse in eigenem Zelt

„Auf den neun Hektar wird jedem die Möglichkeit gegeben, den Alltag für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen. Seien es spektakuläre Karussellfahrten, die einen ordentlich durchrütteln, wildes Tanzen zu der Lieblingsmusik oder gemütliches Schlendern über die Gewerbezelte. Für jeden gibt es die passende Aktivität.“

„In diesem Jahr findet auch erstmalig am Sonntag und Montag eine Hochzeitsmesse in einem extra dafür vorgesehenen Zelt statt. Heiratswillige finden dort alles, um ihre Hochzeit zu planen.“

„Möchten Sie erstmal ausprobieren, ob eine Ehe wirklich für Sie infrage kommt? Dann probieren Sie es mit einem der Highlights des Brokser Heiratsmarktes, den Spaßtrauungen. Hierbei führen Sie für die Tage des Marktes eine sogenannte „Ehe auf Probe“, die feierlich mit einem Trauspruch, Zylinder und Schleier geschlossen wird. Mit Ablauf des letzten Tages des Marktes erlischt die Ehe von allein.“

Junggesellenversteigerung, Feuerwerk und Pferdemarkt: Viele Highlights erwarten die Besucher

„Fehlt Ihnen noch der richtige Partner, um eine Ehe auf Probe einzugehen? Dann machen Sie mit bei der allseits beliebten Junggesellenversteigerung und ersteigern Sie sich ganz einfach den richtigen Mann. Vielleicht können Sie sich dann im nächsten Jahr bereits das jährliche Feuerwerk am Freitag gemeinsam anschauen.“

„Und wenn Sie anstatt des Prinzen lediglich das weiße Ross interessiert, haben Sie auf dem traditionellen Pferdemarkt am Marktdienstag die Möglichkeit, dort ein Pferd zu kaufen und den Kauf mit einem ganz traditionellen Handschlag zu besiegeln. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher, die den diesjährigen Brokser Heiratsmarkt unvergesslich machen.“