Der Heiratsmarkt 2023 ist eröffnet: Die „fünfte Jahreszeit“ hat begonnen

Von: Marcel Prigge

Los gehts! Der Brokser Heiratsmarkt 2023 ist eröffnet. Am Freitag begrüßte die diesjährige Heiratsvermittlerin die Marktbesucher.

Bruchhausen-Vilsen – Lange haben die Menschen aus Bruchhausen-Vilsen und dem Kreisgebiet gewartet, nun ist es endlich so weit: Nach einem langen Jahr der Feier-Abstinenz konnte am heutigen Freitag, 25. August, endlich der Brokser Heiratsmarkt 2023 eröffnet werden.

Die „fünfte Jahreszeit“ hat begonnen – Brokser Heiratsmarkt 2023 ist eröffnet

Endlich! Pünktlich um 15 Uhr wurde der Brokser Heiratsmarkt 2023 eröffnet. Die „fünfte Jahreszeit“, wie die Markt-Kundigen die kommenden Tage nennen, kann nun also eingeläutet werden. Begleitet haben die Feierlichkeiten am Freitag unter anderem die diesjährige Heiratsvermittlerin und Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg sowie Bürgermeister Lars Bierfischer. Die Kultusministerin hat sich zuvor mit einigen Grußworten an die 400.000 erwarteten Besucher des Marktes gewandt.

Aufgrund der angekündigten Unwetter und des Regens vor Ort musste die Eröffnung jedoch in diesem Jahr ins Trockene verlegt werden. So wurden nicht wie üblich am Denkmal, sondern im Remmerzelt die Reden gehalten.

Feierlich eröffnet: Das Brokser Heiratsmarkt 2023 beginnt. Heiratsvermittlerin und Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (l.) sowie Bürgermeister Lars Bierfischer sprachen vor versammeltem Publikum im Remmerzelt. © Anne Schwarze

Der Markt kann beginnen: Party und Hochkaräter bereits am Freitag

Weiter geht das Programm am Freitag im Remmerzelt. Nach dem traditionellen Fass-Anstich wird das „Paar des Jahres“ vorgestellt. Ab 19 Uhr sind dann Marcel Schlager, DJ Toddy und DJ Stephan König auf der Bühne des Zeltes zu finden.

Die Markteröffnung wird aber auch in den anderen Festzelten gefeiert. Im Musikladenzelt werden um 21 Uhr Hashtag und Hendrik Treuse auftreten, außerdem wird noch der Wettbewerb der Vereine veranstaltet. Im Dillertalzelt rocken DJ Ernesto und DJ Benice die Bühne. Als Special Guest haben sie Julian Sommer im Gepäck. Seine Single „Dicht im Flieger“ machte ihn in der Szene bekannt, der 2022 Platz sieben in den Charts erreichte.

Das volle Programm in den Festzelten des Heiratsmarktes wird bis zum Dienstag, 29. August 2023, geboten. Wie jedes Jahr können sich die Marktbesucher bei Spaßtrauungen vermählen oder auch eines der neuen Fahrgeschäfte auf dem Markt-Gelände ausprobieren.