Das Programm im Remmerzelt: Luftgitarrenwettbewerb und Fass-Anstich

Von: Marcel Prigge

Teilen

Eröffnungsfeier, Frühshoppen und Party pur: Das Remmerzelt wird auch beim Heiratsmarkt 2023 gut gefüllt sein. Das Programm im Überblick.

Bruchhausen-Vilsen – Der Brokser Heiratsmarkt 2023 steht vor der Tür und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Betreiber des Remmerzeltes werden auch in diesem Jahr wieder die Besucher mit allerlei Events bespaßen. Neben dem Luftgitarrenwettbewerb, dem Frühshoppen und der Eröffnungsfeier inklusive Fass-Anstich stehen auch wieder viele Musikacts auf der Bühne: Das ist das Programm im Remmerzelt.

Das Programm im Remmerzelt: Luftgitarrenwettbewerb und Fass-Anstich

Am Freitag, 25. August, steht auch im Remmerzelt alles im Zeichen der Markteröffnung. Traditionell geht es um 15 Uhr mit dem Fass-Anstich und der Vorstellung des Brautpaares des Jahres los. Anschließend sind ab 19 Uhr – wie an den meisten Markttagen – Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König auf der Bühne. Bevor diese auch am Samstag, 26. August, loslegen, eröffnen die Bubungas die Bühne im Remmerzelt am zweiten Markttag.

Das Remmerzelt-Programm für Freitag, 25. August

15:00 Uhr: Eröffnung und Fass-Anstich, Vorstellung des „Paar des Jahres“, Bubingas

Eröffnung und Fass-Anstich, Vorstellung des „Paar des Jahres“, Bubingas 19:00 Uhr: Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König

Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Der Luftgitarrenwettbewerb gehört einfach dazu: Das Remmerzelt stellt sein Programm für den Brokser Heiratsmarkt 2023 vor. (Archivbild) © Marcel Prigge

Das Remmerzelt-Programm für Samstag, 26. August

15:00 Uhr: Bubingas, DJ Toddy

Bubingas, DJ Toddy 19:00 Uhr: Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König

Marcel Schlager, DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Das Remmerzelt-Programm für Sonntag, 27. August

Am Sonntag, 27. August, beginnt das Remmerzelt-Programm mit dem Zeltgottesdienst. Im Anschluss wird gefeiert, denn das Frühshoppen mit dem Luftgitarrenwettbewerb wird die Bierbänke wieder zum Beben bringen. Das Musikprogramm wird auch am Sonntag bis in die späten Abendstunden weitergeführt.

10:00 Uhr: Zeltgottesdienst

Zeltgottesdienst 11:00 Uhr: „Dirndl trifft Lederhose Frühschoppen“ mit Captain Candy & DJ Stephan König, Vorstellung „Paar des Jahres“ und Luftgitarrenwettbewerb mit DJ Toddy

„Dirndl trifft Lederhose Frühschoppen“ mit Captain Candy & DJ Stephan König, Vorstellung „Paar des Jahres“ und Luftgitarrenwettbewerb mit DJ Toddy 16:00 Uhr: Kranzweihe & Bubingas

Kranzweihe & Bubingas 19:00 Uhr: DJ Toddy & DJ Stephan König

DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Das Remmerzelt-Programm für Montag, 28. August

„Servas, Griass di und Hallo“ heißt es dann am Montag, 28. August. Denn um 19 Uhr steht Kevin – Deutschlands Nr. 1 Andreas Gabalier Double – auf der Bühne. Aus der Partyszene ist Gabalier nicht mehr wegzudenken, aber auch sein „Zwilling“ hat schon einige Auftritte hinter sich. Mehr als 600 Mal hat er sich in den vergangenen sieben Jahren als den Partystar ausgegeben – mit Erfolg. Keine Halle ließ er bis jetzt ohne richtig gute Stimmung zurück.

16:00 Uhr: Bubingas, DJ Toddy

Bubingas, DJ Toddy 19:00 Uhr: Kevin – Deutschlands Andreas Gabalier Double N0.1 DJ Toddy & DJ Stephan König

Kevin – Deutschlands Andreas Gabalier Double N0.1 DJ Toddy & DJ Stephan König 20:00 Uhr: Kranzweihe

Das Remmerzelt-Programm für Dienstag, 29. August

08:00 Uhr Frühstück mit DJ Toddy

Frühstück mit DJ Toddy 10:00 Uhr Kranzweihe, Bubingas, DJ Toddy, DJ Stephan König & Marcel Schlager

Kranzweihe, Bubingas, DJ Toddy, DJ Stephan König & Marcel Schlager 20:00 Uhr Kranzweihe

Am Dienstag, 29. August, und damit dem letzten Markttag, stehen noch einmal die Bubingas, DJ Toddy, DJ Stephan König & Marcel Schlager ab 10 Uhr auf der Bühne des Remmerzelts. Um 20:00 Uhr findet noch ein letztes Mal die Kranzweihe statt, bevor der Markt für 2023 schließt.