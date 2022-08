Wenig Körperverletzungen und Diebstähle: Polizei zieht positive Marktbilanz

Von: Marcel Prigge

Positiv blickt die Polizei auf den Brokser Heiratsmakrt 2022 zurück. 121 Mal hätten die Beamten eingreifen müssen. (Symbolbild) © Fotostand/Gelhot/Imago

Der Brokser Heiratsmarkt 2022 ist vorüber und auch in diesem Jahr hatte die Polizei wieder einiges zu tun. Die Beamten ziehen jedoch eine durchaus positive Bilanz.

Bruchhausen-Vilsen – „Größtenteils friedlich.“ So beschreibt die Polizei den Brokser Heiratsmarkt 2022. Vom 26. bis zum 30. August konnten Feierwütige aus ganz Norddeutschland in Bruchhausen-Vilsen die Sau herauslassen. Laut Aussagen der Veranstalter seien insgesamt weit mehr als 400.000 Menschen zusammengekommen.

Brokser Heiratsmarkt 2022: Polizei zieht Bilanz – Alkoholtypische Körperverletzungen und Diebstähle

„Der Markt und insbesondere die Festzelte waren stets bis zum Ende der musikalischen Darbietungen stark frequentiert“, heißt es in dem Polizeibericht. Dort sei es zu alkoholtypischen Körperverletzungen und Diebstählen gekommen. Insgesamt zähle die Polizei 121 Eingriffsmaßnahmen. 39 Personen hätten aufgrund ihres Verhaltens einen Platzverweis erhalten und zwei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, berichten die Beamten.

Aus polizeilicher Sicht verliefen die Markttage, auch aufgrund der starken offenen Präsenz, ausgesprochen ruhig.

Weiterhin registrierte die Polizei 13 Körperverletzungen und nur wenige Diebstähle. Dabei seien Portemonnaies aus Taschen oder aus Autos gestohlen worden. „Sogar eine Brille wurde entwendet“, so die Beamten. Zudem mussten die Polizisten einige Randalierer besänftigen, oder bei Uneinsichtigkeit einen Platzverweis erteilen. „Aus polizeilicher Sicht verliefen die Markttage, auch aufgrund der starken offenen Präsenz, ausgesprochen ruhig“, so Mirko Trümmelmeyer, Einsatzleiter der Polizei Syke.

Der Brokser Heiratsmarkt 2022: Live-Musik, Veranstaltungen und fünf Tage Party

Der Brokser Heiratsmarkt ist eines der größten Volksfeste in Norddeutschland und lockte vom 26. bis zum 30. August mehr als 400.000 Besucher in den Luftkurort Bruchhausen-Vilsen. Und auch in diesem Jahr hatte der Markt wieder einiges zu bieten. Von den traditionellen Spaßtrauungen über die Gewerbeausstellung, bis hin zu Veranstaltungen wie die Junggesellenversteigerung und dem Luftgitarrenwettbewerb – Das Marktprogramm wartete mit spaßigen Events auf. Aber auch die Live-Musik und Partys in den verschiedenen Festzelten durfte nicht fehlen, die in diesem Jahr mit hochkarätigen Stars aus der Mallorca-Szene bestach.