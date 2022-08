Es war einmal... Der Pferdemarkt auf dem Brokser Heiratsmarkt

Pferde, Ponys und Hühner: am Dienstag des Brokser Heiratsmarktes findet der Pferdemarkt statt. © Schwarze

Der letzte Tag auf dem Brokser Markt verspricht noch einmal ein volles Programm. Traditionell wird mit dem Pferdemarkt gestartet. Dieser fällt jedoch wesentlich kleiner aus, als sonst.

Bruchhausen-Vilsen – Der letzte Tag des Brokser Heiratsmarktes 2022: Zehntausende trudelten am Dienstag ab 7 Uhr (morgens!) auf dem Marktplatz ein. Karussells und Buden haben dann noch geschlossen, denn die Fangemeinde des legendären Markt-Dienstags hat eh nur ein Ziel: Die Wiese, auf der Pferdemarkt abgehalten wird.

Brokser Heiratsmarkt 2022: Kaum Tiere auf dem Pferdemarkt zu finden

Die Blaskapelle spielte beschwingte Weisen, um die Bierstände bildeten sich dichte Menschentrauben, Mettbrötchen gingen weg wie die sprichwörtlich warmen Semmel. So wie immer. Nur Tiere, die suchte man nahezu vergebens. Drei Ponys hier, einige Hühner dort, weiter hinten noch ein Käfig voller Frettchen. Das war‘s. Der bierseligen Stimmung schadete das nicht. Das Partyvolk strömte wie eh und je. Doch wer wegen der Tiere so früh aufgestanden war, der guckte verwundert. „Ist das DER Pferdemarkt?“, fragte eine junge Familie in der leisen Hoffnung, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.

„Viele Besucher sind enttäuscht“, hörte Romina Renner aus den Gesprächen um sie herum heraus. Als Tierärztin beim Veterinäramt stellte sie ab 5.30 Uhr sicher, dass es den Tieren gut ging. Bei den Pferden kontrollierte sie, dass die Informationen auf den eingepflanzten Chips, mit denen der Papiere übereinstimmten, dass die sogenannten Panikhaken sachgerecht montiert waren, Geflügel die nötigen Gesundheitsbescheinigungen hatte und Nager sich artgerecht in ihren Boxen verstecken konnten. Bei ihrem ersten Pferdemarkt in dieser Funktion hatte sie sehr viel mehr Arbeit erwartet. Zufrieden war sie allerdings. „Ich habe den Eindruck, alle sind bemüht, dass es den Tieren so gut wie möglich geht“, bescheinigte sie den wenigen Ausstellern. Die Tiere seien durchweg in einem gepflegten Zustand, zu beanstanden hatten sie und ihre Mitarbeiterin Jana Domroese „nur Kleinigkeiten“.

Auf der Wiese nebenan veranstalteten sieben Pferdezuchtvereine gemeinsam die 25. Fohlenverkaufsschau. Jedes Jahr ein Höhepunkt des Pferdemarktes. Acht Tiere waren gemeldet, sieben waren erschienen. Das Publikum applaudierte den wunderschönen Tieren, deren Qualitäten Moderator Heinrich Behrmann herausstellte. Doch auch die Zuschauerreihen waren deutlich lichter als sonst. 1300 oder 1500 Zaungäste – Das war einmal.