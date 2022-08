Das sind die Neuheiten beim Brokser Heiratsmarkt 2022

Von: Marcel Prigge

Neues Marktjahr, neue Neuheiten: In diesem Jahr wird es auf dem Brokser Heiratsmarkt neben neuen Fahrgeschäften – wie dem Aeronaut (links) – auch eine Kirmes im Miniaturformat geben. © ride-index.de/Nico Bundt/Circus & Kirmeswelten

Beim ersten Brokser Heiratsmarkt nach der zwangsverordneten Corona-Pause kommen einige Neuheiten auf die Besucher zu. Wir haben einen Überblick.

Es ist wieder so weit: Vom 26. bis zum 30. August lockt der Brokser Heiratsmarkt voraussichtlich bis zu 400.000 Besucher in das beschauliche Bruchhausen-Vilsen. Und wie immer gibt es viel zu entdecken. Neben den Traditionsveranstaltungen, wie dem Pferdemarkt, den Spaßtrauungen oder dem Eröffnungsfeuerwerk gibt es in diesem Marktjahr auch einige Neuheiten. Was hat sich nach der Corona-Pause alles auf dem Markt geändert?

Neuheiten auf dem Brokser Heiratsmarkt: Zum ersten Mal zwei Heiratsvermittler

Zum ersten Mal werden zwei Heiratsvermittler beim Brokser Heiratsmarkt zugegen sein. Heiratsvermittler h.c. wird Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte sein. Aber auch Landesvater Stephan Weil hat sich als einer der Vorgänger in diesem honorigen Amt zum Heiratsmarkt bitten lassen. Zum ersten Mal gibt es also zwei Heiratsvermittler.

Vermissen werden kundige Marktgänger hingegen die großen landwirtschaftlichen Maschinen. Die drei federführenden Firmen dieser Leistungsschau haben sich vom Messekonzept verabschiedet.

Neue Fahrgeschäfte beim Brokser Markt: Aeronaut und Mike’s Pit Stop

Dafür jedoch werden neue Fahrgeschäfte das Marktgeschehen bereichern. So wird der riesige Aeronaut wohl schon von Weitem zu sehen und bestaunen sein. Der Kettenflieger mit einer Gesamthöhe von 80 Metern gehört zu den größten seiner Art. Mit mehr als 100.000 verbauten LED wird das Karussell den Markt bunt beleuchten. Die Lichtshow können dann pro Fahrt 32 Personen in 16 Zweiergondeln von oben betrachten.

Sprengt (fast) jeden Höhenrekord in Sachen Kettenkarussell: der Aeronaut. © www.ride-index.de

Nicht nur zum ersten Mal beim Brosker Heiratsmarkt, sondern weltweit überhaupt zum ersten Mal aufgebaut wird Mike’s Pit Stop, benannt nach Schausteller Mike Cornelius. Das Thema des Laufgeschäfts umfasst alles rund um Autos, Werkstatt und Tuning. Und obwohl das Geschäft noch nie der Öffentlichkeit präsentiert wurde, hat es eine lange Reise hinter sich. Denn der Hersteller von Mike’s Pit Stop ist die italienische Firma Gosetto. In ihren Einzelteilen besteht der Pit Stop aus drei Transporten.

Miniaturkirmesplatz erstmals auf dem Brokser Heiratsmarkt zu bestaunen

Eine Neuheit der besonderen Art wird am Wochenende von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, im Gewerbezelt zu bestaunen sein. Denn ganz nach dem Vorbild des Miniaturwunderlandes in Hamburg wird auf dem Brokser Heiratsmarkt ein Kirmesplatz im Mini-Format entstehen. Auf einer Grundfläche von 3,25 mal 1,80 Meter wird Stephan Hirschfeld von „Stephans Kirmeswelt“ einen fiktiven Modellkirmesplatz präsentieren. Aus insgesamt 20 Modulen wird eine Mini-Kirmes entstehen – im Maßstab von 1:87.

Steht der Originalgröße in nichts nach: eine Miniaturausgabe eines Autoscooters. © Nico Bundt/ Circus & Kirmeswelten

Mini-Kirmes verspricht viele Fahrgeschäfte und mehr als 50.000 LED

Insgesamt 50.000 LED sind verbaut und 5.000 Besucher sowie viele originalgetreue Fahrgeschäfte wird es zu sehen geben. Stephan Hirschfeld setzt insgesamt auf Originaltreue. Das wird der aufmerksame Betrachter auch bei einem Blick hinter die Fahrgeschäfte, wie Break Dancer oder Riesenrad werfen. Denn es wurde auf jedes Detail geachtet. So werden auch die dazugehörigen Schausteller-Fahrzeuge, Wohnwagen und Zugmaschinen zu entdecken sein.