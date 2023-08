Von Blitzehen bis Mia Julia – Marktmeister zieht positive Bilanz: Entspannte Atmosphäre

Von: Sigi Schritt

Mia Julia im Musikladen-Zelt auf dem Brokser Heiratsmarkt. Am letzten Markttag haben Besucher stets eine besonders große Auswahl: Pferdemarkt, Fahrgeschäfte und natürlich die Dauerpartys in den Festzelten. © Sigi Schritt

Beim Auftritt von Mia Julia im Zelt des Musikladens am letzten Tag des Brokser Heiratsmarktes kochte die Menge. „Der Zug hat keine Bremse“, „Dorfkind“, „Peter Pan“, „Ich will zurück nach Malle“. Mia Julia feuerte ihre Partyhits ab. Keine Frage, auf den Tanzflächen in diesem und den anderen Zelten ging es heiß her. Ansonsten war die Stimmung laut Polizei und DRK über die Tage entspannt. Marktmeister Ralf Rohlfing zieht eine positive Bilanz. Kurz vor Schluss: Während im Remmerzelt Andreas Lange von den Bubingas gegen 23 Uhr noch ein Saxophon-Solo auf den Tischen für alle Zeltmitarbeiter spielte, legten die DJs im Dillertal- und im Musikladenzelt noch einmal richtig auf. Weit nach Mitternacht gingen die letzten Besucher nach Hause.

Landkreis – Nach fünf Tagen zieht Ralf Rohlfing ein positives Fazit: Der Brokser Heiratsmarkt „ist super gelaufen“. Nicht zuletzt hätte das „tolle Wetter“ in die Karten der Schausteller und Marktbeschicker gespielt – abgesehen von kleineren Schauern am Wochenende. „Die Norddeutschen sind an Regen gewöhnt“, fügt er hinzu.

Emotionale Verbindung im Musikladen-Zelt am letzten Markttag: Die Sängerin Mia Julia bittet bei ihrem Konzert Zuschauer, Herzen zu formen. © Sigi Schritt

Er habe mit vielen Besuchern gesprochen, sagt er und habe durchweg Positives vernommen: Den Gästen hätten sowohl die Angebote der neuen Beschicker gefallen als auch die der langjährigen Anbieter. „Insgesamt kann man sagen, dass der Brokser Heiratsmarkt 2023 ein voller Erfolg war.“

Heinrich Büntemeyer stimmt zu. „Wir können zufrieden sein“, sagt der Vertreter der örtlichen Gastronomen. „Bei Temperaturen um die 30 Grad und schwüler Witterung hätten wir uns mehr Sorgen gemacht.“ Ebenso bei Dauerregen, weil dann nicht so viele Besucher gekommen wären – zum Glück ist beides nicht eingetreten. Heinrich Büntemeyer schätzt die Besucherzahl ähnlich wie im Vorjahr ein. „Vielleicht liegt sie etwas darüber.

Bummeln über den Markt: Anna Grobe (Emtinghausen), Emma Meyer und Samuel Dunekacke (Bruvi). © Sigi Schritt

Den Eindruck eines gut besuchten Marktes hat auch der Schaustellervertreter Lars Stummer. Er habe viele Familien gesehen. Einige seien mit ihren älteren Kindern unterwegs gewesen, andere hätten Kinderwagen geschoben. Dass der Heiratsmarkt ein Familienevent sei, sei auch der Grund dafür, dass es im Vergleich zu Jahrmärkten „wenig Schlägereien“ auf dem Gelände gebe. Auf dem Festplatz rund um das Denkmal gebe es „kein einziges Pulverfass“. „Der Brokser Markt ist ein anständiger Markt“, sagt er. Dort werde Geld ausgegeben und auch verdient. Die Kindergeschäfte kämen wirtschaftlich ebenso gut über die Runden wie die Stände, an denen gegessen und getrunken wird. Vor allem am Dienstag, dem letzten Markttag, an dem auch der Pferdemarkt gefeiert wird, läuft es am Besten. Besonders erfreulich sei, dass in diesem Jahr ein Zirkuszelt aufgebaut wurde. Ein solches Zelt habe Tradition, blickt er zurück.

Genießt einen entspannten Marktbummel mit ihrem Nachwuchs: Eileen aus Affinghausen. © Sigi Schritt

Die Einschätzung eines friedlichen Festes teilen Feuerwehr, DRK und Polizei. Der neue Ortsbrandmeister Andreas Steen aus Bruchhausen-Vilsen berichtet von zwei Einsätzen. Einmal musste die Feuerwehr Werkzeug ausleihen, weil ein Gast auf sein Gesicht gefallen war und danach Probleme mit seiner Zahnspange hatte.

Das DRK zählte bis Montagabend 50 Fälle, in denen die Einsatzkräfte während ihrer Patrouillen auf dem Platz Hilfe leisteten. Diesmal hatte das DRK seinen Stützpunkt nicht auf dem Sportplatz, sondern auf dessen Parkplatz vor dem Eingang eingerichtet. Bereitschaftsleiter Daniel Glatzel berichtet, ein Zelt mit zwei Behandlungsplätzen und einem kleinen Wartebereich aufgebaut zu haben.

Bis Montag verzeichnete das DRK dort 80 Behandlungen und insgesamt 20 Transporte in umliegende Krankenhäuser. Der Einsatzleiter ergänzt, dass die Bereitschaft auf dem Heiratsmarkt den hauptamtlichen Rettungsdienst unterstützt hat. Die Kräfte wurden zu drei Einsätzen außerhalb des Marktes gerufen.

Für die Sicherheit ist das DRK regelmäßig auf Streife: Thorben Block mit Ingo Löhmann und Antje Eggers. © Sigi Schritt

Aus polizeilicher Sicht sei der Markt überwiegend friedlich verlaufen, sagt Jan Gaebel, Leiter des zuständigen Polizeikommissariats Syke. Wo Alkohol getrunken werde, „wird an der einen oder anderen Stelle über die Stränge geschlagen“, weshalb es in der Regel auch zu Körperverletzungsdelikten komme. Diese bewegten sich aber auf diesem Markt „im niedrigen zweistelligen Bereich“, so der Polizeioberrat. Mehrere Platzverweise wurden bis Montag ausgesprochen. Nur eine Person, die dies nicht verstanden hatte, musste in Gewahrsam genommen werden. Dass die Polizei an allen Markttagen in den Gassen sichtbar war, habe die Besucher gefreut, ergänzt Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Das Sicherheitsgefühl der Besucher sei die Grundlage für so manchen unbeschwerten Bummel gewesen, findet der Marktausschuss. Die entspannte Atmosphäre genossen unter anderem Marktehepaare wie Sandra van der Laan und Thomas Pfau aus Bremen. Sie hatten eine Blitzhochzeit gewagt und am Stand des Heimat- und Verschönerungsvereins Martfeld das Spaßaufgebot bestellt.

Verliebt, verlobt, verheiratet. Sandra van der Laan und Thomas Pfau aus Bremen trauen sich eine Blitzehe zu. Der Heimatverein vermählte mehr als 120 Paare. © Sigi Schritt

Marie aus Sulingen, Leandra und Nadine aus Bassum (v. l.) können die Speisen auf dem Markt empfehlen. © Sigi Schritt

Zieht ein positives Fazit: Heiko Fortmann (l.). Er verkauft mit seinem Team Fischbrötchen und Bratwürste. © Sigi Schritt