Brötchenverkauf mit Botschaft

„Gewalt kommt nicht in die Tüte“: Aktion im Kaffeehaus Orlamünde

+ Sie setzten ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen (von links): Jane Haardt, Merle Orlamünde und Christine Schröder. Foto: Regine Suling

Br.-Vilsen – „Wir machen das jetzt zum zwölften Mal. Aber es gibt immer noch viele Leute, die die Aktion nicht kennen“, erzählte Christine Schröder, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, und hielt einer der 21 000 Brötchentüten hoch, die jetzt landkreisweit an Kunden in Bäckereien ausgegeben wurden. „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ stand darauf – ein Hinweis auf den internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen und Kindern“.