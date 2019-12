Breitbandausbau in der Samtgemeinde: „Es geht los!“

+ Sie nahmen die dritte Baustelle im Landkreis am Freidorfer Weg in Süstedt in Augenschein (von links) Jörg Fischer (RTH), Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, Landrat Cord Bockhop und Sven Mörker von der Wirtschaftsförderung des Landkreises. Foto: Vivian Krause

Süstedt – Der Breitbandausbau in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist gestartet. Nachdem bereits in der Gemeinde Wagenfeld und der Samtgemeinde Rehden mit den Erd- und Verlegearbeiten begonnen wurde, legte die Firma RTH Rohr- und Tiefbau Hoya nun mit den Bauarbeiten in Süstedt los. Die Umsetzung des 180-Millionen-Euro-Projekts hatte sich wegen Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Vergabe um ein paar Wochen verzögert (wir berichteten). Darum freute es Landrat Cord Bockhop am Freitag besonders, bei einem Pressegespräch verkünden zu können: „Es geht los!“ Er fügte an: „Wir schaffen jetzt Kilometer. Insgesamt sind es 2 000, plus x“. Denn es komme immer noch mal ein Projekt hinzu. Der Landkreis werde aussehen wie ein Schweizer Käse, sagte Bockhop schmunzelnd. Denn an vielen Stellen würde künftig gleichzeitig gebaut werden. „Das müssen wir ertragen und die Menschen müssen es mittragen“, fügte er an.