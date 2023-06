Brokser Heiratsmarkt: Janina Pleuß und Marc Eickeler-Pleuß sind das „Brautpaar des Jahres“

Von: Anne-Katrin Schwarze

Mit diesem Bild bewerben sich Janina Pleuß und Marc Eickeler-Pleuß, das „Brautpaar des Jahres“ zu werden. „Ich hatte mir gewünscht, dass ich das Kleid beim Brokser Markt zum zweiten Mal tragen kann“, verrät die Braut beim Casting. © privat

Br.-Vilsen – Seit vielen Jahren gibt es zum Brokser Heiratsmarkt ein offizielles „Brautpaar des Jahres“. In diesem Jahr sind das Janina Pleuß und Marc Eickeler-Pleuß aus Bruchhausen-Vilsen. Eine vierköpfige Jury wählte das Paar jetzt einstimmig. Damit rückt der Markt wieder ein Stückchen näher.

Janina und Marc dürfen bei der Eröffnung des Marktes am 25. August auf der Bühne am Denkmal stehen, gleich neben Heiratsvermittlerin Julia Willie Hamburg, der niedersächsischen Kultusministerin. In Brautkleid und dunklem Anzug werden sie für Hunderte Gäste nicht zu übersehen sein. Lampenfieber? Davon kann keine Rede sein. „Das wird wunderbar“, schwärmte Janina Pleuß beim Termin im Rathaus.

Bei der Eröffnung auf der Bühne

„Es würde uns viel bedeuten, das Brautpaar des Jahres zu werden“, haben die beiden in ihrer Bewerbung geschrieben. Warum, darauf war die Jury beim Casting gespannt. Standesbeamtin Svenja Sill, Marktmeister Ralf Rohlfing und die Sponsoren des Marktpaares, Remmer-Wirt Uwe Stoffregen und die Kreiszeitung, vertreten durch BruVi-Redakteurin Anne-Katrin Schwarze, befragten die Paare intensiv, denn neben dem Spaß gehören auch einige Pflichten zum Amt des offiziellen Marktpaares.

Es zeigt sich in seiner Festtagskleidung bei der Eröffnung, gibt ein Interview auf der Bühne im Remmer-Zelt beim anschließenden Festakt und steht noch einmal im Mittelpunkt beim Frühschoppen am Sonntag, wieder im Remmer-Zelt. „Es könnte auch Anfragen für ein Radio-Interview oder einen Fernsehauftritt geben“, bereitete Svenja Sill die Kandidaten auf den üblichen Medienrummel vor. Das „Brautpaar des Jahres“ ist schließlich ein wichtiger Werbeträger des Marktes, der weit über Bruchhausen-Vilsen hinaus einen Ruf hat.

„Ich ziehe das Brautkleid zwei Mal an“

„Alles kein Problem“, versicherte Janina Pleuß im halbstündigen Gespräch. „Ich hatte schon bei unserer Hochzeit im Oktober gesagt, ,wenn alles glatt läuft, ziehe ich mein Kleid beim Brokser Markt zum zweiten Mal an‘“, erzählte sie der Jury. Das Brautpaar auf der Bühne war ihr schon bei früheren Besuchen aufgefallen. „Und eine Freundin war schon einmal Braut des Marktes, bei ihr habe ich mich bereits erkundigt, wie das so abläuft“, präsentierte sie sich der Jury gut vorbereitet. Und der Gatte? Dass er bisher nicht zu Wort gekommen ist, liegt daran, dass er beim Casting fehlte. „Er musste kurzfristig auf Montage nach Frankreich“, entschuldigte Janina ihren Marc. „Aber er erwartet meinen Anruf“, sagte sie und hatte das Handy in der Hand, um ihn live und mit Bild in die Runde zu holen.

Markt-Dienstag 2018 kennengelernt

Beim Markt habe er garantiert frei, antwortete er auf eine verdutzte Frage der zunächst irritierten Jury. Ein Brautpaar ohne Bräutigam hatte diese Runde noch nicht erlebt. „Der Termin ist seit Langem blockiert“, versicherte Marc Eickeler-Pleuß. Ob als Vorzeige-Brautpaar oder nicht, den Markt wollen Janine und Marc unbedingt zusammen feiern. Denn: „Wir haben uns beim Brokser Markt kennengelernt“, erzählen sie. 2018 trafen sie sich am Markt-Dienstag ganz zufällig. „Wir hatten sofort einen guten Draht zueinander“, erinnern sie sich. Doch es dauerte genau ein Jahr, bis es zu einem Wiedersehen kam: Am Markt-Dienstag 2019, wieder zufällig. „Da verliebten wir uns, wurden Eltern einer Tochter und haben im vergangenen Oktober geheiratet“, erzählten sie der Jury.

Jury wählt „Brautpaar des Jahres“

„Wir wären sehr glücklich, das Brautpaar 2023 zu werden“, heißt der Schlusssatz in ihrer Bewerbung. Das nahm die Jury dem sympathischen Paar aufs Wort ab.

Janina Pleuß und Marc Eickeler-Pleuß sind eines von etwa 100 Paaren, die im zurückliegenden Jahr in der Samtgemeinde geheiratet haben. Alle Paare erhielten von der Gemeinde eine Einladung, „Brautpaar des Jahres“ zu werden. Bei einem Casting wählte die Jury aus den vielversprechendsten Bewerbungen das Paar aus, das Bruchhausen-Vilsen repräsentieren darf.

Kreiszeitung spendiert Flitter-Wochenende

Auf das „Brautpaar des Jahres“ warten nicht nur die Ehre und das Vergnügen, beim Heiratsmarkt vom 25. bis 29. August im Mittelpunkt zu stehen. Es erhält auch mehrere wertvolle Preise. Die Kreiszeitung lädt die Gewinner zu einem Flitter-Wochenende ein und spendiert eine Kurzreise im Wert von 500 Euro. Familie Stoffregen, die das Remmer-Zelt betreibt, gibt für Janina und Marc eine Sause aus: Am Sonntag beim Frühschoppen sind zwei Tische im Festzelt für das Brautpaar und sein Gefolge reserviert, verbunden mit einem Verzehrgutschein im Wert von 300 Euro. Der Flecken Bruchhausen-Vilsen als Veranstalterin des Marktes stattet das Brautpaar mit einem Sack voller Fahrchips und Wertmarken aus, damit es den Markt mit all seinen Attraktionen so richtig genießen kann.