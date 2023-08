Plauderei mit dem „Brautpaar des Jahres“ über ihren Brokser Markt

+ © Oliver Siedenberg Janina Pleuß und Marc Eickeler-Pleuß sind beim Brokser Heiratsmarkt 2023 das „Brautpaar des Jahres“. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Sie strahlt immer Ruhe und Gelassenheit aus. „Aber nun bin ich doch ein bisschen aufgeregt“, gesteht Janina Pleuß. Gemeinsam mit ihrem Mann Marc steht sie morgen im Mittelpunkt der Markteröffnung. Die beiden sind das „Brautpaar des Jahres“ beim Brokser Heiratsmarkt. Doch im Gespräch wird klar: Nicht nur der Auftritt vor Tausenden lockt die Braut aus der Reserve. „Ich bin immer kribbelig vorm Markt“, erzählt sie – und bringt ihren Gatten zum Lächeln.

Janina und der Markt… Er kennt seine Frau erst seit fünf Jahren, weiß aber längst, dass sich ihre innere Uhr in der fünften Jahreszeit ganz nach dem Takt des Marktes bewegt. Seit Jahren läuft zwischen ihr und ihrer besten Freundin zum Beispiel ein Wettbewerb: Wer den Aufbau des Riesenrads als Erste bemerkt und mit dem Handy dokumentiert, erhält von der anderen einen Cocktail. Auf den Markt!

Janina Pleuß ist in Berxen groß geworden. Als sie zehn Jahre alt war, zog ihre Familie ins Moorfeld nach Broksen. Sie ist eine von hier. Da dreht man in der Woche vorm Markt eine Extrarunde über den Marktplatz, um zu gucken, welche Karussells und Händler wieder dabei sind. Das ist pure Vorfreude. Marc Eickeler-Pleus stammt aus Nienburg und hat seit seinem 14. Lebensjahr im nahen Wietzen gelebt. Seit seiner Lehre zum Landwirt besucht er den Markt mit Freunden und Kollegen regelmäßig. „Ich freue mich darauf“, sagt er auf der Terrasse des neugebauten Familienheims. „Aber trotzdem bin ich tiefenentspannt“, meint er.

Sich als „Brautpaar des Jahres“ zu bewerben, war die Idee der 40-Jährigen. „Als ich letztes Jahr mein Brautkleid ausgesucht habe, habe ich schon gedacht, das würde ich gern ein zweites Mal beim Markt tragen.“ Ihren Mann musste sie nicht überreden, erzählte sie der Jury beim Casting-Termin im Juni. Die beiden sind sich einig. „Streit gibt es eigentlich nie“, erzählen sie über ihre gemeinsame Zeit. Kennengelernt haben sie sich beim Brokser Markt 2018.

Janina war an einem Stand in eine Diskussion verstrickt. Marc war ein zufälliger Ohrenzeuge. „Wie sie argumentiert hat, das hat mir gefallen“, erzählt der 43-Jährige. Er hat sie auf ein Bier eingeladen. Den Rest des Tages haben sie gemeinsam auf dem Markt verbracht. Bis einer von beiden irgendwo im Gespräch den Anschluss an die Gruppe verlor. „Wir waren beide in einer Beziehung. Das war ein schöner Tag, aber nicht mehr.“ Ein Jahr später liefen sie sich ebenso zufällig wieder beim Markt über den Weg. Mehr Zeit als für eine kurze Umarmung hatten sie nicht füreinander. Im November rief er sie an.

Seine Einladung zum Kaffee nahm sie an. Hinter beiden lagen Trennung und Scheidung. Gemeinsam verlebten sie einen schönen Abend. „Sie war total sympathisch“, erzählt er. „Wir haben viel gelacht“, weiß sie noch genau. An diesem Abend blieben sie zusammen. „Seitdem sind wir nicht mehr auseinandergegangen.“

Mit der Pandemie folgte eine Zeit der Zweisamkeit, im Januar 2021 kam die gemeinsame Tochter Mathea Elli zur Welt. Im Oktober 2022 haben Janina und Marc geheiratet. Zur Familie gehören auch sein siebenjähriger Sohn und ihre 15-jährige Tochter.

„Sie freuen sich auf die Fahrchips, die das Brautpaar von den Schaustellern bekommt“, wissen die Eltern und werden von diesem Präsent großzügig abgeben. Zu ihrem Preis gehören auch Plätze beim Frühschoppen im Remmer-Zelt samt Verzehrgutschein im Wert von 300 Euro. Sich für 20 Gäste zu entscheiden, war eine Herausforderung. „Wir hätten auch das Zelt vollgekriegt“, erzählen sie mit Blick auf den großen Freundeskreis. Für Sonntag haben sie sich für „die besten der besten Freunde“ entschieden.

Am Freitag zur Eröffnung tragen Janina und Marc die Original-Hochzeitsrobe. Das weiße Kleid ist gereinigt, der Friseurtermin gebucht – „es muss ja stimmig aussehen“ – der Anzug liegt bereit. Im Remmer-Zelt lernt das Publikum die beiden bei einem kleinen Interview auf der Bühne kennen. Anschließend sind sie mit einer Fotografin zu einem ganz eigenen Hochzeitsfoto-Shooting auf dem Markt verabredet. Auch Sonntag werden sie passend gekleidet sein. Die beiden haben sich für diesen besonderen Frühschoppen Lederhose und Dirndl gekauft, wie es im Remmer-Zelt üblich ist. Dort stehen sie noch einmal im Mittelpunkt. Genauer gesagt, er, denn beim Luftgitarrenwettbewerb lässt Janina ihrem Marc den Vortritt. „Wir machen alles mit“, haben sie verabredet.

Was dieses „Alles“ ist, darüber haben sich Marc und Janina gerade erst mit dem Vorjahres-Brautpaar ausgetauscht. „Wir haben Marie und Henning Hollmann bei ,Musik im Park‘ getroffen und sie angesprochen. Wir kannten sie zwar nicht persönlich, haben sie aber als Marktpaar wiedererkannt“, erzählen sie.

Ihre offiziellen Auftritte als „Brautpaar des Jahres“ wollen Janina Pleuß und Marc Eickeler-Pleuß genießen. Und dann von der ersten bis zur letzten Minute Markt feiern, mit allem, was für sie dazu gehört: Feuerwerk, Bekannte treffen, Backfisch essen, mit den Kindern Karussell fahren. Ob sie auch schon eine gemeinsame Markt-Tradition entwickelt haben? „Janina liebt Pizza mit Sauce Hollandaise. Die ist auch mein Favorit geworden“, sagt Marc.