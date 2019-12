Brasserie Horstmann schließt, Ristorante Alghe Mia zieht ein

Br.-Vilsen – Nicht nur in den Einzelhandel im Flecken Bruchhausen-Vilsen ist in den vergangenen Wochen Bewegung gekommen, auch in der Gastronomieszene tut sich etwas. Die Brasserie Horstmann schließt, das Ristorante Alghe Mia zieht in die Räumlichkeiten Am Marktplatz 21 ein.

„Nach sechs Jahren Brasserie Horstmann steht für uns eine Veränderung an. Anfang 2020 rücken wir noch ein bisschen näher zu unseren Partnern, Kollegen und Freunden vom Gasthaus Mügge“, erklärt das Ehepaar Claudia und Daniel Nita von der Brasserie Horstmann. „Mit Wiebke und Sven Held-Witte sind wir seit Jahren ein eingespieltes Team. Gleichzeitig sind wir Profis im Gastgewerbe und erkennen, welche Herausforderungen zu meistern sind.“ Insbesondere der Mangel an Mitarbeitern mache dem Gastgewerbe zu schaffen. „In unserer ländlichen Region wird es mitunter besonders schwierig, genügend Personal für Veranstaltungen vorzuhalten. So haben wir beschlossen, unsere Energie zu bündeln und uns zukünftig zu viert auf das Gasthaus Mügge zu konzentrieren“, erklärt das Paar und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Wiebke und Sven Held-Witte.

Claudia und Daniel Nita gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Immerhin haben sie mit ihren Ideen neues Leben in ein altbekanntes Haus gebracht. Sie freuen sich aber, das Traditionsgasthaus in bewährte neue Hände abgeben zu können. „Unsere Nachfolger, Alexandra und Stefano Nieddu, sind Kollegen und gute Freunde. Wir werden zukünftig alle am Marktplatz vereint arbeiten und Gäste bewirten.“

Alexandra und Stefano Nieddu freuen sich auf den Neustart am Marktplatz. „Am 29. März 2011 haben wir am Bahnhof unseren Pizzalieferservice eröffnet“, blicken beide auf die Anfänge zurück. Zum Jahreswechsel 2014/15 zogen sie an die Bassumer Straße 1 um. Alghe Mia hat am Sonntag das letzte Mal geöffnet, ab Mitte Januar 2020 geht es dann am Marktplatz weiter.

Die Brasserie Horstmann hat noch bis zum Jahresende geöffnet. Den in der Gastronomie beliebten Backfisch wird es ab Januar dann in Mügges Gasthaus (Am Marktplatz 13) geben, sagt Claudia Nita.