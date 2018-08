Marktmeister Ralf Rohlfing ist mit dem diesjährigen Brokser Heiratsmarkt „sehr zufrieden“

„Jeder Einsatz ist einer zu viel“

+ © Jantje Ehlers Ein Jahr müssen sich die Marktfans jetzt gedulden: Die nächste Auflage beginnt am 23. August 2019. Gut, dass ausreichend Erinnerungsselfies geschossen wurden. © Jantje Ehlers

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. „Sehr zufrieden“ ist Marktmeister Ralf Rohlfing mit dem Verlauf des diesjährigen Brokser Heiratsmarkts. Der Abbau ist derzeit in vollem Gang, Ralf Rohlfing rechnet damit, dass am Montag nur noch vereinzelt Beschicker vor Ort sein werden. „In einer Woche kann man nicht mehr sehen, dass die Kirmes stattgefunden hat“, fügt er an. Voraussichtlich Donnerstagnachmittag soll die Straße Am Marktplatz wieder befahrbar sein.