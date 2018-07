Am Kreuzkrug wird bald gebaut

Großes Interesse an Erweiterungsflächen

Im erweiterten Bereich des Gewerbegebiets Kreuzkrug beginnen bald Bauarbeiten.

Br.-Vilsen - Am Kreuzkrug in Bruchhausen-Vilsen tut sich was: Nachdem Samtgemeinde und Flecken eine Erweiterung des Gewerbegebiets in Richtung Westen, nördlich der Sulinger Straße, möglich gemacht haben, stehen dort die ersten Bauarbeiten an. „Erst mal richten wir die Baustraße her“, sagt Bauamtsleiter Torsten Beneke.