„B.O.“: Verhandlungen mit Interessenten laufen

Restaurant bleibt, Disco noch fraglich

Asendorf - Im „Break Out“ an der Alten Heerstraße in Asendorf wird es Veränderungen geben. Wie Mitinhaber Jochen Noltemeier erklärt, stehe man in Verhandlungen mit mehreren Interessenten. „Das Restaurant wird erhalten bleiben. Die Disco wird davon abgetrennt und die Räumlichkeit eventuell einer anderen Nutzung zugeführt.“ Mehr kann und will Jochen Noltemeier zum derzeitigen Stand noch nicht sagen.