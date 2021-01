Blutspender verärgert: Erst werden wir angerufen, dann weggeschickt

Br.-Vilsen – „Ich wurde sogar angerufen und gebeten, zur Blutspende zu kommen“, erzählt Jan Drewes, der am Samstag gemeinsam mit seinem Vater Heinz Drewes bei der Blutspende in Bruchhausen-Vilsen mitmachte. Während Jan zum sechsten Mal Blut spendete, war es für seinen Vater bereits das 117. Mal. Warum sie dabei waren? Um zu helfen – „und weil es uns danach gut geht“, erzählt Heinz Drewes. Zudem könne es nur gesund sein, wenn der Körper wieder neues Blut produzieren müsse, findet Jan Drewes.

Was ihn jedoch wie viele andere Menschen wurmte, war die Tatsache, dass ab etwa 14 Uhr alle, die teilnehmen wollten, wieder nach Hause geschickt wurden. „Wenn man das aktiv bewirbt und Spender wie mich sogar anruft, muss man sich auch besser vorbereiten“, findet Jan Drewes.

Dass der DRK-Blutspendedienst früher als geplant die Tore schloss, kam für die Ortsvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, Gisela Müller, nicht überraschend. „Wir haben damit gerechnet, weil wir eine Stunde weniger als sonst zur Verfügung haben“, berichtet sie. Während an Wochentagen die Spende normalerweise zwischen 15 und 20 Uhr möglich ist, war am Sonnabend nur der Zeitraum von 11 bis 15 Uhr machbar. 120 Spenderinnen und Spender waren dabei, an Wochentagen sind es zwischen 130 und 150. Der Termin fiel diesmal auf einen Samstag, weil die Spende immer am 2. Januar in Bruchhausen-Vilsen stattfinde, so Müller.

Als der Gang noch voller Spendenwilliger stand, wurden weitere Kandidaten abgewiesen. „Denn das Team vom Blutspendedienst muss um 15 Uhr los, weil sie um 17 Uhr wieder in Springe sein müssen“, erläutert Gisela Müller.

Auch Julian Rahlmann aus Martfeld machte sich auf, um Blut zu spenden, und musste unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten. Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr wunderte sich ebenfalls wie ein gutes Dutzend weitere Menschen über die Tatsache, dass Spendenwillige abgewiesen wurden. Das steigere für einige sicher nicht gerade die Bereitschaft, sich beim nächsten Mal wieder auf den Weg zu machen, mutmaßt Rahlmann.

Fünf Erstspender machten am Samstag mit. Das habe nichts mit guten Vorsätzen zu tun, meint Gisela Müller. „Die werden meistens durch Familienmitglieder mitgezogen“, sagt die Vorsitzende. Was sie indes verwunderte, war die Tatsache, dass sogar zwei Menschen eigens aus Twistringen kamen, um Blut zu spenden.

Die Bereitschaft zum Blutspenden sei in der Corona-Zeit eher gestiegen. „Vielleicht auch, weil die Menschen mehr Zeit haben“, mutmaßt sie. „Man kommt raus und trifft andere Leute, das ist sicher auch ein Highlight“, hat Spender Jan Drewes eine weitere Vermutung. Wer Blut spendet, macht nicht zuletzt einen kleinen Check-Up. Denn das Blut wird im Labor auf das Vorhandensein bestimmter Krankheitserreger wie beispielsweise Hepatitis-C-Viren oder Hepatitis-B-Antikörper getestet. Ein Test auf das Corona-Virus findet jedoch nicht statt, „da eine Übertragbarkeit des Coronavirus (Sars-Cov-2) über das Blut ist nicht zu erwarten“, schreibt der DRK-Blutspendedienst auf seiner Website.

Dieter Rengstorf aus Ochtmannien stand im Flur des Schulzentrums in der Schlange und wartete darauf, seine 20. Spende leisten zu können. „Das mache ich schon jahrelang“, sagt er über sein Engagement, Blut zu spenden. Außerdem sei es gut, seinen Spenderausweis immer bei sich zu tragen – dann wüssten im Notfall auch Rettungskräfte gleich in Sachen Blutgruppe Bescheid.

„Ich mache das schon längere Zeit“, berichtet auch Refik Hadzidedic aus Bruchhausen-Vilsen. Für ihn stand die 15. Spende an. Er habe sich überlegt, wie er helfen kann. Das war seinerzeit seine Motivation zur ersten Blutspende. Und wenn er selbst einmal in einer Notsituation eine Bluttransfusion benötige, sei es gut, auch selbst Blutspender zu sein, findet Refik Hadzidedic.

Von Regine Suling-williges