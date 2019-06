Blumen, Gewürze und kreative Dekorationen

Rund 100 Aussteller präsentieren vom 5. bis zum 7. Juli beim Rosenfest ein buntes Angebot

+ Kunsthandwerk aus dem Orient gehört auch beim Rosenfest 2019 zum Angebot. Im vergangenen Jahr faszinierte El Shuruk die Besucher am Heiligenberg. Foto: Archiv/Heinfried Husmann

Br.-Vilsen – Duftende Rosen, Spezialitäten, Geschirr und kreative Dekorationen: Beim Rosenfest 2019 rund um das Forsthaus am Heiligenberg wollen die Aussteller erneut an rund 100 Ständen Anregungen und Angebote für alles bieten, was Haus und Garten schöner macht. Vom 5. bis zum 7. Juli ist das traditionelle Fest in diesem Jahr geöffnet. Die Aussteller präsentieren nicht nur die verschiedensten Rosen-Sorten und Produkte daraus, sondern „vielerlei Stoffe aus aller Welt, Schmiedewaren, Wohnaccessoires im Landhausstil, Lampen aus Holz sowie Möbel und Dekorationen im angesagten Shabby Style“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Rosenfest. Und weiter: „Accessoires aus Südafrika und Tansania, Kunsthandwerk aus dem Orient sowie Edelstahl und Keramik – unter fairen Bedingungen hergestellt – passen sich in das Sortiment der rund 100 Aussteller ein.“