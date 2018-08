Abi Wallenstein und Band spielen im Garten der Kunstwerkstatt Artenreich in Graue

Blues hören, sich gut fühlen

+ © neu Jutta Filikowski (l.) freut sich mit Kalle Dütschke-Sturhan und Katja Sturhan auf das Konzert im Garten der Kunstwerkstatt. © neu

Graue - Von Karin Neukirchen-Stratmann. Blues vom Feinsten an einem (hoffentlich) lauen Sommerabend – das verspricht das zweite diesjährige Konzert im Rahmen des überregionalen Gartenkultur-Musikfestivals in der Gemeinde Asendorf. Es beginnt am Samstag, 18. August, um 18 Uhr im Garten der Kunstwerkstatt Artenreich im Ortsteil Graue. „Feel Good Garden Boogie“, diesen Titel haben die Veranstalter, der Kunst- und Kulturverein (KuK) der Samtgemeinde sowie das Künstlerpaar Katja Sturhan und Kalle Dütschke-Sturhan, dem Abend gegeben.