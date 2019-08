Blitzeinschlag in Süstedt - eine Person verletzt

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Blitzeinschlag nach Uenzen alarmiert worden. Die Bewohnerin eines Nachbarhauses Wurde mit Verdacht auf einen Stromschlag in ein Krankenhaus gebracht.

Uenzen – Zu einem Blitzeinschlag in Uenzen waren Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montag um 17.46 Uhr alarmiert worden. Der Blitz hatte am Bökenbraken in eine Tanne eingeschlagen und den Baum in voller Länge zerstört, teilt Pressesprecher Cord Brinker mit. Am nebenstehenden Gebäude waren einige Dachpfannen in Mitleidenschaft gezogen worden.

+ Die Tanne wurde komplett zerstört. © Feuerwehr

Die Bewohnerin eines Nachbarhauses wurde verletzt und mit Verdacht auf einen erlittenen Stromschlag in ein Krankenhaus gebracht. Neben insgesamt 37 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Uenzen und Bruchhausen-Vilsen waren der Rettungsdienst und die Polzei vor Ort. Der Einsatz war um 18.30 Uhr beendet.